Desde mañana, en Italia será obligatorio el uso de barbijo al aire libre en todo el país

El Gobierno italiano extendió hoy el estado de emergencia hasta el 31 de enero de 2021 y decretó la obligatoriedad, desde este jueves, del uso de barbijo al aire libre en todo el país para buscar frenar el aumento de casos de coronavirus en los últimos días.



"Aprobamos un nuevo decreto ley elaborado para afrontar esta nueva fase en la que hay un aumento de la curva de contagios", planteó el premier Giuseppe Conte al anunciar este miércoles las nuevas medidas contra la pandemia.



"Hemos prorrogado el estado de emergencia hasta el 31 de enero", planteó el premier en declaraciones a la prensa sobre la extensión del marco normativo para enfrentar la difusión del coronavirus.



"También decidimos introducir una medida más rigurosa para esta fase: las mascarillas hay que llevarlas cuando se sale de casa y usarlas en todo caso, a menos que uno esté en una situación de continuo aislamiento, como puede ser en medio del campo o de la montaña", agregó luego.



"La única excepción consentida es para los menores de seis años, para quien hace actividad deportiva y para quien por razones médicas no pueda hacerlo", detalló el premier y planteó que las nuevas medidas estarán vigentes desde mañana



El anuncio se dio luego de que el Ministerio de Salud informó este miércoles 3.678 nuevos casos de coronavirus, un fuerte aumento frente a los 2.677 de ayer, y que significaron el número más alto desde el 16 de abril, con contagios en las 20 regiones del país.



"Son datos que comienzan a preocupar", analizó el premier.



Las autoridades informaron además 36 muertos por el coronavirus en las últimas 24 horas, el número más alto desde el 15 de agosto, y que llevan el total desde el inicio de la pandemia a 36.061.



"Hemos considerado necesario y oportuno recuperar la relación entre Estado y Regiones de la fase más dura, por lo que desde ahora las regiones podrán adoptar medidas mas restrictivas, pero no podrán disponer medidas más blandas que las dispuestas a nivel nacional", agregó luego Conte.



"No podemos entrar más en la óptica de que uno ve una calle con poca gente y se saca la mascarilla: entre todos debemos evitar medidas más restrictivas para las actividades productivas y sociales", dijo Conte al defender la obligación del uso de tapabocas.



Al mismo tiempo, Conte pidió "estar atentos" si se recibe a amigos o familiares que viven en otros domicilios.



"Son las ocasiones en las que mas se difunden los contagios", advirtió.



"Hasta ahora hemos combatido la pandemia con sentido de responsabilidad, si lo dejamos aparte estaremos en dificultades", agregó Conte, que a fines de septiembre fue felicitado por la Organización Mundial de la Salud por la gestión que ha hecho de la pandemia.