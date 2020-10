Iliana Calabró se emocionó al recordar los últimos momentos de su papá

La actriz Iliana Calabró rompió en llanto y emocionó a todos al recordar las últimas comidas que le preparó a su padre, Juan Carlos Calabró.

El emocionante momento tuvo lugar en MasterChef Celebrity. La actriz, una de las participantes del concurso culinario y fue en un recorrido de Santiago del Moro por las estaciones cuando abrió su corazón y se refirió al capocómico.

"Ay, cómo le hubiera gustado", alcanzó a decir, mientras se acongojaba rememorando las últimas reuniones familiares que compartieron juntos. "Le hubiera encantado. Aparte, las últimas comidas de la familia las hacía para compartir con él. Nos achicó, me queda la Coca (su madre), que gracias a Dios, ¡lo que come esa mujer! Se come todo lo que yo hago", contó, conmovida.

"Transmití toda esa emoción a tu plato, te abrazaría pero no puedo", le respondió Del Moro, intentando contenerla a la distancia. Mientras se reponía, la actriz expresó: "Estoy feliz, donde esté mi papá seguro que estaría acá pateándome para que no llore".

Luego, en el backstage, Flor Vigna indagó sobre cuál fue el recuerdo que se le vino a la cabeza cuando se emocionó hasta las lágrimas: "Me acordé de mi papá enfermo, cuando lo traíamos a mi casa para comer, y esas últimas veces fueron muy difíciles".

"No quería perderlo, no quería que se fuera; todos los que perdieron un padre saben lo que se siente", expresó, emocionada nuevamente.