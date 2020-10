La violencia, sin límites en el Conurbano: ahora incendiaron a una almacenera en un asalto

Una mujer fue prendida fuego por una pareja de motochorros que la asaltó cuando limpiaba los vidrios de su almacén en el partido de Moreno, informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió en la mañana del lunes, a las 10.20, cuando María Alegre (58) limpiaba el vidrio del frente de su almacén y kiosco situado en las calles Azcuénaga al 2.100, y Antártida Argentina, del barrio Villa Salas -al sur de Moreno- y fue asaltada por un hombre y una mujer que llegaron a bordo de una moto.

Los asaltantes le robaron 10.000 pesos de la recaudación y luego quisieron entrar a su casa, contigua al comercio, aunque ella se resistió, momento en que la rociaron con alcohol y la prendieron fuego.

Mientras pedía auxilio a los gritos, la mujer fue auxiliada por dos clientes y su familia y llevada al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde permanece internada en terapia intensiva aunque estable, agregaron los voceros.

Según las fuentes, la víctima presenta quemaduras en el lado izquierdo del cuerpo.

Los delincuentes escaparon con la recaudación del lugar y hasta el momento no fueron identificados.

Tras el hecho, un grupo de vecinos se manifestó en la puerta del almacén para pedir justicia por María y mayor seguridad en la zona. “Esto pasa siempre y a toda hora”, se lamentó la hija de la mujer.

“Fueron dos en una moto que querían entrar al comedor de mi casa. Escuchamos gritos con mis hermanos y al salir estaba prendida fuego”, contó Belén, hija de Alegre, al canal TN.

“Mi mamá ahora esta con ayuda psiquiátrica por lo que le pasó. El fuego le quemó la las orejas, el pecho y parte del pelo”, agregó la mujer. Tras el ataque, los delincuentes escaparon en una moto hacia la zona de Merlo y son intensamente buscados.

La investigación se encuentra a cargo de efectivos de la comisaría 1ra. de Moreno junto a la Fiscalía 4 de Moreno-General Rodríguez, que dirige Federico Soñora, quien que solicitó además la colaboración de la DDI de Morón.

PANADERO: OTRO DETENIDO

El caso se suma en un clima de violencia asociado a los delitos de robo en la región metropolitana. En uno de los antecedentes cercanos que más conmoción generó, el sábado, un panadero mató a un ladrón de 17 años frente a su comercio, en Rafael Castillo. Fue en medio de un forcejeo con un cómplice, a quien le quitó el arma con la que lo amenazaban para despojarlo de la camioneta, en la que estaba junto a un hijo menor de edad. El hecho tomó trascendencia al sumarse un linchamiento, junto a otros comerciantes del barrio y empleados, del ladrón al que redujo antes.

En la noche del lunes, la Policía detuvo a otro de los presuntos integrantes de la gavilla, quien habría sido el conductor del vehículo en el que llegaron y escaparon dos ladrones.

La detención se realizó tras un allanamiento a una vivienda del Barrio 17 de Marzo, en la localidad de Isidro Casanova, La Matanza, en la zona oeste del conurbano.

También se secuestró el vehículo Fiat Idea color bordó que la banda utilizó para escapar.

El detenido, apodado “Patacón” y de 24 años. Los investigadores buscan a otros dos ladrones y la pistola calibre 9 milímetros de la que salieron los disparos que mataron al chico identificado como Manuel Leiva.

El médico policial que revisó el cuerpo del fallecido observó nueve orificios de bala. Algunos, eran de entrada y salida y se correspondían a un mismo balazo.

El hombre había asegurado que estaba “arrepentido” y que no es un “asesino” sino un “laburante”.

“No se puede explicar nada, ni emoción, nada, no me acuerdo. A mis hijos no los quiero sacar ni a la vereda. Estoy arrepentido de lo que hice, no soy un asesino, yo soy un laburante, no salí a matar, salí a guardar la camioneta. Yo agarré el arma y después la tiré, era mi vida o la de él, yo no soy Dios para decidir”, dijo ayer por la mañana a la prensa Gerardo Caivano (36).

Poco antes, su mujer, Vanesa, denunció que reciben amenazas por Facebook y que tienen “mucho miedo”.