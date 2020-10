La tensión cambiaria crece, el dólar trepó a $155 en la Región y la brecha roza el 100%

La tensión cambiaria recrudece y las medidas que tomó el Banco Central por ahora tuvieron el efecto contrario al esperado. Así, el dólar blue trepó en la Región 5 pesos respecto al cierre de ayer y quedó en $155 para la venta, mientras que en la city porteña subió hasta los $152, marcando nuevamente un récord.

En ese contexto, también subieron los dólares contado con liquidación y MEP, ampliando la brecha con el mayorista, que está cerca del 100 por ciento.

Según revelaron a EL DÍA fuentes del mercado cambiario local, la plaza arrancó con una cotización de $150 que rápidamente se posicionó en $151, para después del mediodía dar el salto a $154 y trepar hasta los $155 sobre el cierre.

“En el mercado nadie vende si no repone, pero a pesar de que una devaluación afectaría al oficial, reduciendo la brecha y no impactando demasiado, al menos en el corto plazo, al blue, lo que se movería es el piso de la brecha”, explicó a este diario un experimentado operador local.

Es decir, poca oferta, demanda selectiva y mucho “delivery” ya que las financieras están sin operar desde que se impuso el tope de los U$S200 como ahorro, que se extiende a su equivalente en cualquier moneda extranjera.

Según fuentes del mercado, la salida de depósitos en dólares de ahorristas desde que se hizo oficial el “supercepo” alcanzó los U$S1.100 millones.

De esta manera, la brecha con el oficial llegó al 97,1 por ciento (tras haber tocado en mayo pasado un pico de 104 por ciento), dado que el billete en el segmento en el que operan bancos y empresas avanzó siete centavos, hasta los $77,08.

El viernes pasado, tras el cambio de estrategia cambiaria respecto de la flotación administrada, el tipo de cambio en el circuito financiero informal había pegado un salto de $3 y marcó un nuevo máximo de $150.

El dólar solidario -que incluye el 30 por ciento del impuesto PAÍS y un 35 por ciento a cuenta de Ganancias-, subió 13 centavos este martes a $136,49, ya que el minorista avanzó a $82,72. A su vez, en el Banco Nación, el billete cotizó a $81,75.

En el segmento mayorista, la divisa ascendió siete centavos a $77,08, en una rueda en la que los precios volvieron a fluctuar con mayor amplitud pero siempre en un entorno controlado y acotado por las incursiones oficiales.

Así, el mercado cambiario respondió a las medidas del BCRA que apuntaron a restringir el dólar ahorro, por ahora, con expansión de la brecha y más sangría de reservas, con la consecuente suba de los dólares libres utilizados para fuga o el pago de deudas de empresas, como son el contado con liquidación y el MEP o Bolsa.

Por eso, bajo un clima de desconfianza respecto de que las nuevas restricciones en el mercado cambiario tomadas por el Gobierno sean efectivas para frenar el drenaje de reservas, el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió un 2 por ciento a $152,51, con lo cual la brecha con el dólar oficial avanzó hasta el 97,9 por ciento.

En sentido contrario, el dólar MEP descendió un 0,4 por ciento hasta ubicarse en $140,16, por lo que el spread con el oficial finalizó en 81,8 por ciento

“A diferencia de otros momentos de la historia argentina, el problema del dólar hoy no es un problema de competitividad real o de que la economía local esté cara en relación al resto del mundo. El gobierno sigue pensando al mercado de cambios en clave de tipo de cambio real de equilibrio cuando el desequilibrio cambiario no es producto de un atraso real sino de un desborde fiscal-monetario, complementado con un nivel de desconfianza sobre el manejo político de la economía muy fuerte. Hasta el momento no hay indicios de que el equipo económico perciba esta diferencia sustancial para evitar una nueva crisis en el corto plazo”, dijeron en un informe de la consultora Invecq.

BOLSA, BONOS Y RIESGO PAÍS

El riesgo país elaborado por el banco JP. Morgan trepó 2 por ciento, a 1.377 puntos básicos, su mayor nivel desde el canje de la deuda. En el segmento de la renta fija, los principales bonos en dólares bajaron hasta 2 por ciento, por un nuevo desarme de carteras.

Con escaso volumen operado, el índice bursátil S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) logró cerrar en positivo por cuarta jornada seguida, al ganar un leve 0,4 por ciento a 44.438 puntos, producto de otra fuerte suba del dólar CCL.

En una jornada donde la atención del mercado local estuvo puesta en la llegada de la misión del FMI al país, y en la licitación de un bono soberano atado a la cotización del dólar (ver aparte), los ADRs cerraron con mayoría de retrocesos, en algunos casos de hasta el 6 por ciento, tal como fue el caso del banco BBVA. Además, Pampa Energía cayó 5,6 por ciento; Edenor, un 5, por ciento; Grupo Supervielle, un 5,5 por ciento; e YPF, un 4,3 por ciento.

Los activos argentinos venían operando con leves variaciones y sin una tendencia uniforme promediando la jornada de ayer, hasta que se conoció la orden de Trump al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y a los jefes de bloques en el Senado, Mitch McConnell, y en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para que detengan las conversaciones con los líderes demócratas sobre un paquete de estímulo fiscal hasta después de las elecciones.

Así, el Dow Jones perdió 1,3 por ciento; el Nasdaq, 1,6 por ciento , y el S&P 500 cedió 1,4 por ciento. Para colmo de males, previo a la decisión de Trump, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, había exhortado a ejecutar un mayor gasto para apuntalar la recuperación económica.

De esta manera, el Nasdaq se alejó aún más de su récord máximo por la caída de las firmas tecnológicas de gran capitalización, como Amazon.com , Apple, Facebook y el dueño de Google, Alphabet.