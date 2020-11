La duda que divide opiniones: ¿es inevitable una segunda ola en el país?

las noticias que llegan de europa no son nada alentadoras y mucho esperan otro pico para el otoño/ el día

Con las últimas medidas de cuarentena y toque de queda tomadas por Francia, España, Alemania e Italia, entre otros países de Europa que enfrentan la segunda ola de coronavirus -en algunos casos aún más brutal que la primera-, una de las principales preguntas que las autoridades sanitarias argentinas se hacen por estas horas es si el rebrote llegará también a nuestro país y, en ese caso, con qué fuerza. ¿Hay manera de evitar aquí una segunda ola de contagios?

Esta semana, de hecho, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró que “el tema más relevante” en términos de estrategia sanitaria es evitar que se produzca una segunda ola de coronavirus como la que está sucediendo en el viejo continente.

“Europa ha demostrado que, luego de una primera curva, las condiciones pueden darse para que vuelva un rebrote”, dijo el funcionario, y destacó que, frente a ese escenario, resultan cruciales políticas sanitarias para al menos mitigar esa situación, como “intensificar el sistema de rastreo y testeo y evitar los espacios superdistribuidores o supercontagiadores”, como son los lugares mal ventilados (las oficinas de trabajo, por ejemplo), donde hay varias personas con poco volumen de aire.

El pasado 15 de octubre, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, aseguró que Argentina “no va a tener un segundo invierno con virus”. Diez días después, el presidente Alberto Fernández manifestó una misma línea de optimismo en virtud a la comparación inevitable con varios países de Europa y el rebrote que está obligando a recomponer las restricciones y a retroceder las fases de apertura. “Tengo la impresión que Argentina está en un punto donde podemos ver un horizonte de salida. La vacuna está cerca y con la vacuna vamos a poder evitar lo que está viviendo Europa: la segunda ola del coronavirus”, dijo el mandatario.

Sin embargo, la realidad parecería estar contradiciendo las expectativas de las autoridades locales: según las proyecciones internacionales, de hecho, en nuestro país el número de casos y muertos aumentarán hacia fin de año, los focos estallarán alternativamente en el interior provocando sobrecarga -y colapso- de los sistemas sanitarios y, de ese modo, pensar una vacuna para marzo como única alternativa es poco menos que aceptar no sólo un rebrote para fines del verano sino más bien, coinciden varios epidemiólogos, una curva de contagios que nunca terminará de bajar del todo.

LAS EXPECTATIVAS, LOS TEMORES

Al margen del relativo veranito que se respira por estos días en nuestra ciudad y en el resto del AMBA, donde los casos experimentan una baja lenta pero sostenida y predominan los barbijos por abajo de la nariz y un casi nulo distanciamiento social, la mayoría de los especialistas consultados admite que resulta casi inevitable que, una vez que afloje la primera ola de Covid-19, acaso hacia fines de enero o febrero, venga otra que tal vez, incluso, sea más fuerte. Nadie se anima a ponerle fecha y algunos, incluso, creen que de modificarse la estrategia sanitaria -es decir implementar más testeos como la mayoría de los países- hasta podría evitarse que esa segunda ola sea tan o más cruda que la primera.

Para Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, “no habría que tener tanto temor de una segunda ola de coronavirus. Dentro de lo que se puede pensar, creo que hay una relativamente alta capacidad de inmunidad en la población, más allá de cuánto dure”.

En esa línea también se anota la mirada de Jorge Aliaga, físico e investigador del Conicet: “La dinámica argentina ha sido muy distinta a la europea. Nunca tuvimos un crecimiento explosivo y hasta ahora tampoco una baja fuerte. Hoy en el AMBA parece que los casos van bajando porque las personas que están expuestas (exceptuados y jóvenes) ya se han contagiado en gran proporción. Y los mayores siguen con muchos cuidados. Todo esto en un contexto en el que desde mayo se van abriendo actividades. Es decir, se va aumentando la cantidad de personas exceptuadas. Pero se fue haciendo de a poco y por eso los contagios no explotaron pero tampoco bajaron. Si las nuevas reaperturas que se hacen ahora no suman muchos nuevos expuestos, los casos van a bajar”.

Claro que no existe una mirada uniforme sobre el futuro del virus en el país. Para el reconocido infectólogo Juan Pablo Caeiro, de hecho, la segunda ola de contagios de coronavirus en Argentina sería inevitable y ocurriría después de marzo de 2021. “Hay que estar preparados para esa época”, aseguró.

Según el especialista, será clave la situación epidemiológica que atraviese el país durante el primer trimestre del año próximo. “En esta pandemia hemos ido siempre detrás de los países europeos y del norte de América”, dijo, en referencia a las circunstancias actuales que atraviesa el hemisferio norte del planeta.

Un tanto más optimista es la visión del infectólogo Hugo Pizzi, quien considera que, mientras más infectados tengamos en esta primera ola, menos impacto tendrá la segunda.

“Eso nos conviene porque mientras más gente haya con anticuerpos -asegura- vamos a salir más rápido porque el virus no va a poder transcurrir con mucha velocidad y con eso vamos a evitar la segunda ola que Europa no pudo”.

“Argentina no va a tener un segundo inverno con virus”, aseguró el ministro Daniel Gollán

Según la visión de Pizzi, si tenemos una gran cantidad de habitantes con anticuerpos, “cuando el virus vuelva en la segunda ola se encontrará con la imposibilidad de propagarse. En Europa, en la primera ola el problema estuvo en los puertos y en las capitales, pero en el interior casi no había casos, eran zonas limpias. Ahora son estos últimos los que están con inconvenientes. Muchos estudios dicen que los anticuerpos cubren entre seis y ocho meses, motivo por el cual la segunda ola no sería de gran impacto. Me da la sensación que mientras más infectados tengamos nosotros, menos posibilidades hay de una segunda ola”.