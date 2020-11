Allanamientos y operativo en El Mercadito por el asalto al policía que abatió a un menor

En medio de un fuerte operativo de seguridad se hicieron ayer varios allanamientos en el barrio El Mercadito, mientras se investiga la participación de un sospechoso que habría estado junto al menor que fue abatido por un policía federal en un asalto ocurrido el jueves pasado en Villa del Plata, en Ensenada.

Fuentes oficiales confirmaron que se registraron cinco domicilios con el respaldo de un potente operativo que incluyó nueve patrulleros, los grupos tácticos de las tres comisarías de Ensenada, dos parejas de motoristas, dos grupos completos de Infantería, Caballería o GAD con no menos de 16 agentes, y otro de la DDI. Así lo ordenaron la UFI 1 y el Juzgado 2 del Joven, a cargo de la causa por “robo agravado” que se abrió por el hecho que terminó con un adolescente de 16 años muerto.

El policía que lo abatió está preso desde el primer día, mientras se investiga lo que provocó aquella reacción -el robo-, ya que el cómplice del menor pudo escapar ileso, tiene 17 años y estaría identificado.

Sin embargo, la orden judicial no incluía su captura (de cualquier modo, no estaba), limitándose a los allanamientos y el secuestro de elementos que podrían tener relación con la causa. No está de más recordar que un menor de 17 años ya es punible y que el apuntado en este caso en particular tiene antecedentes -algunos de los cuales publicó este diario-, pero no habrían ordenado la detención todavía por un pedido de eximición que hizo la defensa.

Hace apenas tres meses este joven fue detenido en El Mercadito acusado de haberles disparado a policías que patrullaban por 119 y 524, con una pistola 9mm Taurus robada a otro policía bonaerense. En ese mismo procedimiento le secuestraron las llaves de un Ford Fiesta que 24 horas antes había sido sustraído a mano armada en Gonnet.

Es el mismo menor que, horas después y ya en la comisaría Sexta, fue amenazado por un sargento del Comando de Patrullas que al parecer le acercó una picana al cuerpo para que delatara a supuestos cómplices en un delito. La escena fue filmada con un celular y terminó con el policía desafectado de la fuerza por apremios ilegales.

El chico habría sido trasladado luego a un instituto de menores del que habría escapado, dijeron a este medio fuentes oficiales, las mismas que ahora lo ubican junto al menor fallecido tras el asalto en diagonal 74 entre 46 y 48, en Punta Lara.

Como se viene informando, este hecho ocurrió a las 7 de la mañana del jueves cuando un cabo de la Federal se dirigía en su moto a cubrir la custodia de la casa de Juan Pablo “Pata” Medina, con domiciliaria en Villa del Plata.

Los dos ladrones lo “cortaron” con su moto y lo amenazaron para que les entregara la suya y la mochila en la que tenía el uniforme y el chaleco antibala, entre otras pertenencias.

En poder del menor abatido hallaron una pistola de aire comprimido, pero el policía asegura que “los dos estaban armados y es evidente que la réplica parecía de fuego, porque el efectivo mide 1.92 y los otros son bajitos y delgados. No les habría entregado sus efectos; ni habría sacado el arma”, dijo una fuente judicial.

El adolescente que se llevó la moto del policía y su mochila cayó a los 800 metros, con un tiro en el omóplato izquierdo y otro que impactó en el chaleco robado.

El cabo, por ahora, está detenido, aunque podría ser excarcelado en las próximas horas.