La UE se prepara para comprarle a Pfizer 300 millones de dosis de su potencial vacuna

La Unión Europea concluyó las negociaciones con los laboratorios Pfizer y BioNTech, y firmará "en los próximos días" un contrato por hasta 300 millones de dosis de su potencial vacuna contra el coronavirus, anunció hoy la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides.

"Concluimos las negociaciones y creemos que este contrato se firmará en los próximos días", informó Kyriakides en declaraciones a la prensa.

La Comisión Europea (CE), una suerte de poder ejecutivo de la UE, debe aprobar ese contrato mañana, explicó, por su parte, su titular Ursula von der Leyen.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.