Lo acusan de abusar de su hijastra de 9 años, filmarla y pegarle a su pareja embarazada

El empleado de un correo privado fue detenido en las últimas horas en su casa de Meridiano V, acusado de dos delitos aberrantes: golpear a su mujer embarazada de 7 meses y abusar de la hijita de ella, de 9 años, informaron fuentes policiales, además de confirmar que lo primero habría ocurrido después de que la joven lo confrontó al descubrir los abusos en el teléfono móvil del imputado.

Fuentes oficiales confirmaron, no obstante, que el celular será sometido a peritajes antes de poder incorporar el material que la denunciante dijo haber visto, aunque los análisis médicos certificaron que la niña tiene lesiones genitales compatibles con “toqueteos”.

El caso ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada de ayer en una casa situada en la zona de 15 y 70, a donde concurrieron policías del Comando de Patrullas después de un llamado al 911 que alertaba por un conflicto de pareja.

El alerta no ofrecía más precisiones sobre los alcances de la pelea, pero una vez que los efectivos llegaron al lugar y entrevistaron a la dueña de la casa, de 26 años, advirtieron la gravedad del asunto.

espanto y golpes

Por lo que figura en la denuncia, la policía llegó en medio de la disputa, de modo que tuvo que “separar y entrevistar a las partes” antes de decidir las medidas a tomar.

La joven explicó que quería denunciar que su hija de 9 años había sufrido abusos de parte de su pareja actual, de 28, con quien convive desde hace varios meses.

Reveló también que había “descubierto lo sucedido el sábado a la noche al revisar el teléfono celular del acusado”, dijo un jefe policial, aportando que en esas circunstancias habría encontrado las fotos e inclusive videos en los que se ven los abusos sexuales.

Lo que no se sabe es si ella decidió revisar el teléfono porque sospechaba lo que pasaba con la niña, si ésta se lo dijo o si buscaba otro tipo de información.

“Ella dijo que reconoce en esas fotos y videos a su pareja y a la nena, pero no podemos confirmarlo hasta no tener acceso al material”, completó la misma fuente, no sin aclarar que eso requiere de un aval judicial que ya fue solicitado.

A instancias del fiscal en turno, Martín Almirón, los detectives secuestraron el teléfono del imputado y lo demoraron por los delitos de “abuso sexual y lesiones calificadas por el vínculo”.

Fuentes judiciales aseguraron que la aprehensión se convirtió en detención ayer a la tarde, por lo que ya fue indagado y se negó a declarar.

Por otro lado, la denunciante recibió asistencia por los golpes que sufrió al confrontar a su pareja luego de encontrar las aberrantes imágenes en su teléfono. El agravante es que está embarazada de 7 meses.

Un jefe policial explicó que las lesiones que sufrió no fueron graves y, por lo que trascendió, el bebé en gestación está fuera de peligro.

Con respecto a la menor presuntamente abusada, fue trasladada al gabinete especializado de la DDI La Plata, donde fue revisada y se detectó que “tenía lesiones genitales compatibles con toqueteos”, de modo que, en principio, estaría descartado el acceso carnal.

Se investiga si el acusado tiene otras denuncias previas por delitos sexuales o de violencia de género, aunque, según las fuentes, ésta sería la primera exposición que habría hecho su pareja actual.