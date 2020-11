Advierten sobre faltante de materiales para construir

La reactivación del rubro de la construcción, alentada por la diferencia del dólar y las flexibilizaciones de las medidas sanitarias por el coronavirus, ha traído alivio al sector en La Plata. Sin embargo, desde hace algunas semanas se encendieron las alarmas por el faltante de materiales en los corralones, lo que siembra incertidumbre para la actividad, sobre todo entre constructoras y particulares. En este marco, los comercios sostienen que las entregas que realizan los proveedores no sólo son insuficientes, sino que se producen con serias demoras, lo cual podría ser consecuencia de una baja en la producción de las fábricas resentidas por la merma de personal ante el asedio del virus.

Los corralones platenses dan cuenta que el repunte del rubro fue seguido de una enorme demanda de materiales, pero que hay dificultades para resolver los pedidos de los clientes. En este sentido, aguardan a que la situación del abastecimiento se normalice para dar respuestas acordes con la reactivación de la actividad.

“Lo que se vende es por el material que tenemos en stock”, explicó Fabricio, a cargo del corralón SAR Construcciones de calle 11 entre 35 y 36. En este marco, dijo que “teníamos un stock limitado y hubo que achicar ventas. Sin dudas impactó la reactivación de la construcción. El cliente igualmente consulta en distintos lugares”.

“Lo que más demanda tenemos es de ladrillos, hierro, cemento, cal. Ahí tenés un impacto. Es difícil reponer, lento pero se repone”, aseguró. El comerciante analizó que la actividad de la construcción “arrancó sin previsión, sin planificación. Entonces te encontrás con este problema de que es imposible responder a todos”.

En la misma línea, Pablo, a cargo del corralón La Rotonda de Ruta 36 y 44, de Lisandro Olmos, aseguró que en medio de la reactivación de la construcción “hay falta de materiales”. Según sostuvo, debido a la situación, “no nos comprometemos con los clientes si no tenemos los materiales”. “Como no podemos recibir no hacemos ventas nuevas”, enfatizó.

El comerciante señaló que el problema de stock se produce “por el parate del sector de los proveedores. “La pandemia y la cuarentena frenaron la producción”, deslizó.

Así las cosas, enfatizó que “lo que entra y se puede abastecer es lo que se vende. No tomamos pedidos por lo que no podemos vender. Hay corralones que vendieron sin stock y ahora están teniendo problemas”.

Javier, del corralón Las Quintas, de 32 y 143, advirtió que “esta situación va a pasar en toda la Ciudad, porque este es un rubro que trabaja por acopio y si no se puede abastecer lamentablemente no puede vender”.

En su caso, dijo que “en la medida que hay materia se va respondiendo, pero la idea es que se vende si hay”.

“El ritmo del proveedor depende del rubro y la producción que tenga. A medida que ellos tienen van entregando, pero hay demoras y eso se está generalizando”, apuntó. Por otro lado, consignó que “hay fábricas que no están produciendo al 100 por ciento y otras que sí pero que en este contexto no dan abasto”.

En cuanto a los clientes dijo que “lo ves que viene de dar vueltas en distintos lugares y acá también tenemos que ir administrando la mercadería que nos van entregando, entonces vamos dando respuestas en la medida de lo posible”.

Por su parte, Alejandro, de la casa Guanzetti, expresó que “el dinero que la gente tenía para sus vacaciones y ahorros los empezó a gastar en sus casas, empezó a haber mucha demanda y las grandes empresas no entregaron la mercadería necesaria”.

“Recién ahora empezó a entrar la mercadería que no había”, consignó.