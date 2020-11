"No pertenezco a la ‘Asociación Kirchnerista de Actores’ porque no me representa”, lanzó Luis Brandoni

El actor Luis Brandoni, quien el pasado viernes regresó al teatro tras el parate de ocho meses por la pandemia del coronavirus, fue consultado sobre qué pensaba del accionar de la Asociación Argentina de Actores y en su respuesta dejó en claro que no le interesa hablar de ese tema.

“No voy a hablar de eso. Yo me desafilié. No pertenezco a la Asociación Kirchnerista de Actores porque no me representa, de modo que no voy a hablar", afirmó.

Brandoni, quien fue socio durante 55 años de la asociación y ejerció el cargo de Secretario General en dos períodos, comunicó a través de una carta publicada en noviembre de 2017 su decisión de renunciar a la entidad por no sentirse representado.

En relación a su nuevo espectáculo teatral, "El acompañamiento", indicó: "¡Volvimos! De 417 butacas podemos usar 122 y en las filas pares pero a la gente le gustó el espectáculo".

"Históricamente firmábamos por dos meses y si el espectáculo andaba bien, se prorrogaba. Ahora se propone hacer contratos más breves, por si se desbarata el espectáculo. Van a ser de una o dos semanas y se va a ir renovando. Hay obras que no se van a estrenar este año porque hay más gente y se corre el riesgo que alguien se contagie y haya que bajar el telón", agregó.