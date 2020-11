Noelia Marzol contó que espera a su primer hijo: "Estoy de casi 10 semanas"

Según confirmó en las últimas horas El periodista Ángel De Brito, la actriz Noelia Marzol, de 33 años, será mamá junto a su novio Ramiro Arias, futbolista de Quilmes.

"Hoy sí voy a confirmar un embarazo. Es una mamá primeriza. Es joven, talentosa y actriz. Está en pareja desde hace tiempo. Hemos trabajado mucho con ella, que tuvo una polémica el año pasado con alguien de la tele. Es bastante mediática", reveló hoy el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

"En octubre le mandé un mensaje y me dijo: 'Sí, estoy embarazada, pero todavía no lo quiero contar. Aguantame un poco más, por favor'", reveló. Y en el mismo momento soltó: "La que está embarazada es Noelia Marzol".

De Brito comentó que la rubia se casará en diciembre e hizo un repaso de la historia de amor de la pareja.

La actriz conoció al futbolista Sex, viví tu experiencia, cuando él fue a ver la obra con amigos. En plena cuarentena, la pareja entró en crisis pero luego se reconciliaron y hasta se comprometieron.

Marzol reveló a La Nacion que "Estoy de casi 10 semanas. No me estoy sintiendo muy bien, estoy con náuseas y muy cansada, pero sé que es normal”.

“Se me juntó con el estreno de Auto Sex y las grabaciones de la nueva temporada de Millennials. Pensábamos que iba a llegar más adelante, pero estamos muy felices. Estoy con algunos miedos, pero creo que todo es normal. Y Rami se pone la 10, me da ánimos, me apoya... Estamos muy felices", afirmó.