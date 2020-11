Brasil no se achica en ningún lado: sigue con puntaje ideal

Brasil le ganó 2-0 a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo y aseguró la condición de único líder de las Eliminatorias al finalizar la cuarta fecha. Arthur, a los 33 minutos, con remate desde afuera del área, y de Richarlison, de cabeza, a los 45, selló el triunfo del seleccionado de Tite, quien volvió a jugar sin Neymar, lesionado.

El partido fue intenso desde que la pelota comenzó a rodar, porque en el primer ataque a fondo Jesús exigió a Martín Campaña y a la vuelta Darwin Nuñez estrelló un pelotazo en el travesaño del arco defendido por Ederson.

De ahí en más, los uruguayos dispusieron de la pelota en mayor proporción, aunque las respuestas del conjunto visitante fueron siempre una amenaza. Prueba de eso fueron los goles que determinaron una diferencia que sobre la hora estuvo a punto de acortarse, aunque un cabezazo de Diego Godín pegó en el travesaño.

En el segundo tiempo, el representativo de Oscar Tabárez, quien no pudo contar con Luis Suárez, quien dio positivo de coronavirus, no encontró el camino del descuento, y para colmo de males, a los 25 minutos se quedó con uno menos por la expulsión de Edinson Cavani, quien no podrá jugar contra Argentina en marzo del año que viene, cuando se juegue la quinta fecha.

Con este éxito parcial, Brasil aseguró la condición de único puntero en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022, con el ideal de 12 puntos en cuatro presentaciones.