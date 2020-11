Obama y sus memorias: los divertidos y mordaces retratos de los líderes mundiales

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ofrece, en sus memorias publicadas ayer, retratos divertidos y a veces mordaces de sus antiguos homólogos. Aquí están las descripciones de algunos de ellos en las páginas de "Una tierra prometida", el primer volumen de sus memorias que se publica simultáneamente en 25 idiomas en todo el mundo.

- Presidente ruso (entonces primer ministro) VLADIMIR PUTIN: "Físicamente no tenía nada de especial: bajo y fornido (la complexión de un luchador), cabello fino color arena, una nariz prominente y ojos claros y atentos (...) Noté informalidad en sus movimientos, una indiferencia asentada en su voz que indicaba alguien acostumbrado a estar rodeado de subordinados y sumisos. Era un hombre acostumbrado al poder".

- Canciller alemana ANGELA MERKEL: "Los ojos de Merkel eran grandes y de un azul brillante y en ellos se podía ver frustración, diversión o indicios de tristeza. De lo contrario, su apariencia impasible reflejaba su sensibilidad sensata y analítica".

- Primer ministro israelí BENJAMIN NETANYAHU: "Construido como un apoyador de football americano, con una mandíbula cuadrada, rasgos gruesos y una calva sobre la que doblaba mechones de cabello gris, Netanyahu era inteligente, hábil, duro y hablaba con fluidez en hebreo e inglés".

"Netanyahu sabía ser encantador, incluso solícito, cuando eso servía para sus propósitos". "Pero la imagen que tenía de sí mismo como un gran defensor del pueblo judío contra todas las calamidades le permitía justificar casi cualquier cosa que pudiera mantenerlo en el poder - y, con su conocimiento de la política y los medios estadounidenses, estaba convencido de que podía resistir todas las presiones de un gobierno demócrata como el mío".

- LUIZ INACIO LULA DA SILVA (entonces presidente de Brasil): "Lo encontré impresionante. Un exlíder sindical canoso y comprometido que había sido encarcelado por protestar contra el gobierno militar anterior y luego elegido en 2002, había iniciado una serie de reformas pragmáticas que dispararon la tasa de crecimiento de Brasil, expandieron su clase media y proporcionaron vivienda y educación a millones de sus ciudadanos más pobres".

"Él también tenía, según trascendidos, los escrúpulos de un jefe político del Tammany Hall (nota de traducción: grupo que ejerce o busca el control político municipal mediante métodos a menudo asociados con la corrupción) y corrían rumores sobre amiguismo del gobierno, acuerdos preferenciales y sobornos que ascendían a miles de millones".

- NICOLAS SARKOZY (entonces presidente francés): "Con su piel oscura, sus rasgos expresivos, vagamente mediterráneos (su padre era húngaro, su abuelo materno era griego), y bajo (medía unos 1,66 metros, pero usaba plantillas en los zapatos para quedar más alto), parecía un personaje de un cuadro de Toulouse-Lautrec". "Las conversaciones con Sarkozy eran de a ratos divertidas y exasperantes, sus manos en perpetuo movimiento, su pecho abultado como el de un gallo enano, su traductor personal (contrariamente a Merkel, hablaba un inglés limitado) siempre a su lado como reflejo exaltado de cada uno de sus gestos y entonaciones, mientras la conversación pasaba de la adulación a la fanfarronada a la visión genuina, sin desviarse nunca de su interés primario, apenas disfrazado, que era estar en el centro de la acción y atribuirse el mérito de todo lo que valiera la pena atribuirse".

- Presidente turco (entonces primer ministro) RECEP TAYYIP ERDOGAN: "Personalmente, encontré (a Erdogan) cordial y en general receptivo a mis solicitudes. Pero cada vez que lo escuchaba hablar, su alto cuerpo se inclinaba ligeramente, su voz era un 'staccato' contundente que se elevaba una octava en reacción a varios agravios o desaires percibidos. Tuve la fuerte impresión de que su apego a la democracia y al estado de derecho podría durar solo mientras lo mantuviera en el poder".

- MANMOHAN SINGH (entonces primer ministro indio): "Un economista amable y de voz suave de unos 70 años, con una barba blanca y un turbante que eran las marcas de su fe sij, pero que a los ojos de los occidentales le daban el aire de un santo" "Singh era sabio, reflexivo y escrupulosamente honesto".

- HU JINTAO (entonces presidente chino): "En cualquiera tema, le gustaba leer gruesas pilas de comentarios preparados, deteniéndose de vez en cuando para ver traducciones al inglés que parecían hechas de antemano y, de alguna manera, siempre duraban más que su declaración original (...) Más de una vez estuve tentado a sugerir que podríamos ahorrarnos tiempo simplemente intercambiando papeles y leyéndolos cuando quisiéramos".

La Primavera Árabe

El expresidente además cuenta su controvertida gestión de la Primavera Árabe en 2011 y las decisiones difíciles que tuvo que tomar en un mundo "desordenado". Así, en sus memorias, aborda las críticas que recibió entonces.

Algunos lo acusaron de ser un hipócrita por convencer a Hosni Mubarak, el líder absoluto de Egipto durante 30 años, de abandonar el poder, mientras se mostraba mucho más pasivo con la represión sanguinaria de las manifestaciones en Baréin, donde Estados Unidos tiene una importante presencia militar.

"No tenía ninguna forma elegante de explicar esa aparente incoherencia, más allá del reconocimiento de que el mundo estaba desordenado y que, en materia de política exterior, tuve que encontrar constantemente un equilibrio entre intereses contradictorios", escribe el expresidente.

"El hecho de que no pudiera siempre situar nuestra agenda sobre derechos humanos por encima de otras consideraciones no significaba que no debía tratar de hacer lo que podía, cuando podía, para promover lo que consideraba como los mejores valores de Estados Unidos", añade.

"Autócratas"

Tras reunirse con Mubarak en El Cairo en 2009, el demócrata dice haber tenido "una impresión que se convertiría en familiar" en sus interacciones con "autócratas mayores". Esos hombres "encerrados en sus palacios, con todos sus intercambios filtrados por los funcionarios obsequiosos que los rodeaban" eran "incapaces de distinguir entre sus intereses personales y los de sus naciones", afirma.

En el mismo viaje, Obama se llevó un mal recuerdo de Arabia Saudí, su estricta separación por géneros y sus códigos religioso, y cuenta que el palacio intentó regalarle joyas magníficas. "Ese lugar de segregación entre los sexos era triste y agobiante, como si hubiera entrado en un mundo donde todos los colores habían sido suprimidos".

El exinquilino de la Casa Blanca afirma que sabía los riesgos que tomaba al pedir públicamente a Mubarak que abandonara el poder, pero pensó que "probablemente" habría estado en las manifestaciones contra él si hubiera sido un joven egipcio. "Tal vez no fuera capaz de impedir que China o Rusia reprimieran a sus disidentes. Pero el régimen de Mubarak había recibido miles de millones de dólares pagados por los impuestos de los estadounidenses", escribe.

"Aceptar que el receptor de esa ayuda, alguien al que llamábamos aliado, usara violencia sin sentido contra manifestantes pacíficos, ante los ojos del mundo, era una línea que no quería cruzar", añade.

En Chile y Brasil

Por otro lado Obama recuerda que estaba en Brasilia cuando el 19 de marzo de 2011 autorizó una "acción militar limitada" en Libia. "Bajo cualquier circunstancia, lanzar una acción militar durante una visita a otro país planteaba un problema", escribió Obama. "El hecho de que Brasil en general trató de evitar tomar partido en las disputas internacionales -y se abstuvo en el Consejo de Seguridad sobre la intervención de Libia- solo empeoró las cosas", añadió.

Como miembro temporal del Consejo de Seguridad de la ONU, Brasil estuvo entre las cinco naciones que el 17 de marzo de 2011 se abstuvieron en la votación para autorizar el uso de "todos los medios necesarios" para proteger a los civiles libios. Dos días después, la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibió a Obama en el palacio presidencial de Planalto en la capital brasileña.

Obama contó que Rousseff estaba interesada "en mejorar las relaciones comerciales con Estados Unidos" y que la delegación estadounidense fue recibida "calurosamente". "Durante varias horas, discutimos formas de profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Brasil en materia de energía, comercio y cambio climático. Pero con la especulación mundial sobre cuándo y cómo comenzarían los ataques contra Libia, la tensión se volvió difícil de ignorar", dijo.

"Me disculpé con Rousseff por cualquier incomodidad que estuviera causando la situación. Se encogió de hombros, sus ojos oscuros fijos en mí con una mezcla de escepticismo y preocupación. 'Nos las arreglaremos', dijo en portugués. 'Espero que este sea el menor de sus problemas'", rememoró Obama.

En Chile, segunda escala de la gira latinoamericana, los acontecimientos en Libia siguieron muy presentes. Obama recordó su impotencia durante la cena en su honor ofrecida el 21 de marzo de 2011 por su homólogo chileno, Sebastián Piñera, a quien describió como "un sociable multimillonario de centroderecha que había sido elegido presidente apenas un año antes".

"Estaba sentado en la mesa principal, escuchando a Piñera hablar sobre el creciente mercado en China para el vino chileno, cuando sentí que me tocaban el hombro", relató Obama. Tom Donilon, su asesor de seguridad nacional, le dijo entonces que un avión de combate estadounidense se había estrellado en Libia. Mientras, Piñera y su esposa seguían hablando "sobre sus hijos y cómo se conocieron y la mejor época para visitar la Patagonia".

Después de la cena Obama supo que los dos pilotos estaban bien. Pero lo que sintió entonces lo hizo reflexionar sobre la tensión inherente a su rol. "Cuando alguien me pide que describa lo que se siente al ser presidente de Estados Unidos, a menudo pienso en ese intervalo de tiempo en el que pasé sentado impotente en la cena de Estado en Chile, contemplando el filo de la navaja entre el éxito percibido y la potencial catástrofe", escribió.