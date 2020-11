Dólar: inquieta la brecha cambiaria y las reservas

De acuerdo a la consultora económica, a mayor brecha cambiaria “más difícil es frenar la sangría de reservas y contener las presiones cambiarias” y por otra parte advierten que esta situación con el tipo de cambio provoca “más volatilidad e incertidumbre sobre el futuro de la economía y menos consumo e inversión”.

También indicó Ecolatina en su informe que la brecha cambiaria “fomenta la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, reduciendo la oferta neta de divisas en el mercado oficial. En la misma línea, impulsan la compra de ‘dólar ahorro’, en la búsqueda por arbitrar con los mercados paralelos y obtener rendimientos atractivos”.

La conclusión a la que arriba la consultora es que “a mayor brecha, más difícil es frenar la sangría de reservas y contener las presiones cambiarias”. A su vez esta situación presenta “más volatilidad e incertidumbre sobre el futuro de la economía y menos consumo e inversión”. Para Ecolatina, de acuerdo al informe publicado en el diario Ambito Financiero, “será casi imposible reactivar la economía con una brecha de tres dígitos, y será casi imposible bajar esta brecha sin pagar algún costo”.

En los últimos meses la demanda de dólares le ganó ampliamente a la oferta en el mercado oficial, según la consultora motivada por la “falta de confianza”.

En respuesta, el Banco Central utilizó más de U$S 1.600 millones de reservas para contener a la divisa en septiembre -de los cuales U$S 600 millones fueron en la segunda mitad, luego del endurecimiento de cepo- y más de U$S 900 millones en octubre. Como resultado, las reservas de libre disponibilidad perforaron U$S 5.400 millones en la última semana, y alcanzaron un mínimo desde comienzos de 2016.

En su informe, Ecolatina, sostiene que “el problema es que la devaluación no solo agravaría los problemas preexistentes, sino que, además, no garantiza frenar la corrida. En un contexto de reservas tan bajas, el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares es incierto, aun cuando el ajuste por precios sea significativo y no haya razones reales para seguir devaluando. Por lo tanto, una corrección del dólar oficial sin un plan que genere confianza es más parte del problema que de la solución”.

Asimismo analizó escenarios alternativos: “Otra opción sería un nuevo endurecimiento del cepo, en la búsqueda por achicar todavía más la demanda de dólares en el mercado oficial.

Los dólares bursátiles lograron a lo largo de la semana pasda quebrar la racha alcista del mes previo, con una caída acumulada de más de 20 pesos en la cotización respecto a los valores máximos de entre $163 y 181$ alcanzados el 22 de octubre pasado.

De esta forma, el contado con liquidación y el dólar MEP cerraron octubre con una suba de 3 por ciento y 1 por ciento, tras la batería de medidas dispuestas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, entre las que se destacó la colocación de bonos en pesos del martes pasado, cuando obtuvo financiamiento por más de $254.000, lo que le permitió frenar al menos temporalmente la presión existente sobre el mercado cambiario.

Esta situación también se replicó en el mercado informal, donde el denominado dólar blue -tras alcanzar un máximo de $195 por unidad- en la última semana bajó 27 pesos y cerró en $169, con un incremento de 15,75 por ciento a lo largo de octubre. La cotización del dólar minorista a nivel oficial cerró el viernes a un promedio de $ 83,89, mientras que a lo largo de octubre marcó un avance de $ 3,27, equivalente a un incremento de 4,05 por ciento.

En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) marcó un retroceso de 2,3 por ciento, hasta los $ 147,70 y representó una ganancia 1,4 por ciento en los últimos 30 días. El dólar MEP perdió 0,6 por ciento en $ 143,23 por unidad y en el mes ascendió 3,2 por ciento.

El dólar con el recargo de 30 por ciento -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 109,06 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35 por ciento sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 138,42. El denominado dólar informal o “blue” se negoció con un retroceso de seis pesos, en un promedio de $169 por unidad -172 en la Ciudad-, aunque en el mes subió $23 (15,75 por ciento)

Consultado por la volatilidad que mostró en el mes el dólar, Eric Paniagua, economista de EPyCA, señaló que hubo una marcada “disociación” entre el Mercado Único y Libre de Cambio (Mulc) -de dónde surge la cotización oficial mayorista-, el dólar bursátil y el mercado informal.

Panigua explicó que luego de la licitación del martes del Ministerio de Economía -que logró captar un importante caudal de pesos-, la presión alcista del dólar se comenzó a desinflar.

Para Paniagua, es posible hablar de una cierta “pax cambiaria” para esta semana, aunque consideró también que a fin de mes el poder de fuego de muchos inversores pequeños “se agotó y ya no tienen liquidez para sostener la demanda”.