Los alcances del feriado nacional en la Ciudad

El feriado por el Día de la Soberanía Nacional se trasladó para hoy y se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» RESIDUOS

El servicio de recolección de basura (habitual, no habitual, bolsas verdes y barrido) no funcionará durante la jornada de hoy, por lo que se instó a vecinos a no sacar ningún tipo de residuos a la vía pública.

» SALUD

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la línea 107

» CONTROL CIUDADANO

Control Ciudadano realizará los controles usuales y recibirá denuncias al teléfono 147. No habrá tareas administrativas (incluido el trámite de licencias).

» CEMENTERIO

El Cementerio Municipal permanecerá abierto al público de 8 a 14 y según la terminación del DNI. La administración trabajará de 8 a 12 .

» ESTACIONAMIENTO MEDIDO

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará hoy.

» MERCADO REGIONAL

El Mercado Regional realizará las descargas hoy desde las 14, para abrir mañana a la 1.30 y el Central estará cerrado.

» TRANSPORTE

Los micros de corta distancia funcionarán con frecuencias de feriado.