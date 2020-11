Rechazan excarcelar al hombre que atacó a su pareja luego de dejar ciega a golpes a su ex esposa

La justicia penal de Morón rechazó excarcelar un hombre condenado por haber dejado ciega a golpes a su mujer en el 2011 y que luego agredió a su nueva pareja en la localidad bonaerense de Merlo, informó una fuente judicial.

Se trata de Carlos Goncharuk, quien cumplió una condena de 8 años de prisión por golpear hasta dejar ciega a su ex mujer Susana Gómez, en un hecho ocurrido en La Plata en el 2011 y que semanas atrás atacó con un cuchillo a su actual pareja.

Según trascendió, "el hombre pidió la excarcelación pero le fue denegada por la justicia de garantías número 3 de Morón".

En el 2011, Goncharuk atacó a golpes a su ex mujer, quien lo había denunciado en 13 oportunidades por la violencia que sufría.

La mujer sufrió el desprendimiento de ambas retinas, por lo que el hombre fue condenado a 8 años de prisión y a realizar un curso sobre violencia de género, el cual nunca efectuó pese a que recuperó la libertad el año pasado.

En esa oportunidad, la Justicia, para proteger a Susana y sus hijos, estableció una restricción perimetral de 100 kilómetros, algo inédito en la justicia argentina, por lo que el hombre fijó domicilio en Merlo, donde vivía junto a su actual mujer.

Semanas atrás el hombre atacó a su mujer con una cuchilla, y fue detenido.

"Dijimos que esto iba a suceder (un nuevo ataque), en los informes (de los peritos psiquiátricos y psicológicos) está todo", remarcó Susana Gómez en un video que difundió a la prensa.

Gómez reclamó que "la justicia penal actúe como corresponde y si no lo hace vamos a pedir juicio político para el juez, que de una buena vez se me escuche a mi y a todas las mujeres que no son escuchadas".

La mujer ciega reclama que se cambie la carátula por la cual hoy está detenido Goncharuk a femicidio en grado de tentativa.