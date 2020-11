Fiestas clandestinas: un reto de noche en pandemia que pone en guardia a vecinos y funcionarios

Las fiestas clandestinas fueron la pesadilla de las noches de pandemia. A pesar de su prohibición por razones sanitarias, como así también por cuestiones de seguridad y convivencia urbana, las reuniones no autorizadas afectaron a diferentes barrios y la llegada del final de año marca la temporada alta de esta clase de festejos. Lo que ocurre en la Ciudad se multiplica en diversos puntos del país y es un foco de preocupación creciente.

Si bien autoridades municipales y provinciales trabajan para desactivar las fiestas clandestinas, en nuestra ciudad hubo cerca de 400 denuncias en los últimos cuatro meses, según fuentes de la Comuna platense.

En los organismos de control y prevención coinciden en que lo más importante es la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Y cada vez son más los que piensan que deberán aprender a convivir con este problema para empezar a regularlas mediante algunos protocolos.

Tal como viene publicando este medio, fueron muchos los eventos de este tipo que tuvieron que ser desarticulados. Uno de los focos se dio en la Plaza Malvinas, en donde se dieron fiestas a cielo abierto multitudinarias y obligó a las autoridades a montar operativos especiales los fines de semana. En este fin de semana largo, ese escenario se mudó al Parque Castelli, según denunciaron los vecinos de la zona, quienes aseguraron que no pudieron “pegar un ojo” por la noche.

Según la titular de Control Ciudadano, Virginia Pérez Cattáneo, todo el personal de su área está trabajando para desarticular fiestas clandestinas en diferentes sectores de la Ciudad. “En plaza Islas Malvinas venimos haciendo un trabajo junto a los vecinos y en Abasto, debido a la magnitud, pedimos colaboración del ReBA”.

“Trabajamos mucho durante el último fin de semana largo. Sabemos que se viene un mes (por diciembre) donde se dan muchas fiestas, además que también tendremos que hacer controles en la Costa Atlántica con el comienzo de la temporada”, le indicó a este medio Marcelo Montero, Director Provincial de la Seguridad.

Al detallar cómo se realizan los operativos, destacó la importancia de “no generar momentos de tensión” y disuadir los eventos de manera pacífica, explicándoles a los presentes la contravención que están cometiendo. Por otro lado, explicó que la identificación de las fiestas se da principalmente gracias a los llamados de los vecinos o a los avisos que dan agentes de seguridad privada”. Las redes sociales son otro foco de convocatoria a estos encuentros no autorizados.

Desde la Municipalidad de La Plata, lanzaron una campaña que apunta a la responsabilidad individual , llamada “Fin de año responsable” en la que se busca concientizar a los más jóvenes sobre la importancia de no asistir a eventos que no cuentan con la habilitación municipal y que, por lo tanto, no cumplen con las condiciones sanitarias adecuadas para llevarse a cabo.

Además, buscan sensibilizar a los padres y adultos responsables para que hablen con sus hijos sobre los posibles peligros y consecuencias de concurrir a estas fiestas, e instarlos a colaborar con el Municipio denunciando la realización de eventos ilegales a la línea municipal 147.

Si bien estos eventos clandestinos se vienen dando hace tiempo, las autoridades saben que deberán redoblar esfuerzos en las próximas semanas: diciembre es un mes donde florecen los eventos sociales, los cuáles se coronan con las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Los problemas con los festejos clandestinos están lejos de quedar limitados a nuestra ciudad o a la provincia de Buenos Aires. Decenas de fiestas clandestinas fueron descubiertas por las fuerzas policiales en todo el país durante el fin de semana y generaron cientos de detenciones y multas por no respetar las restricciones ante la pandemia del coronavirus. Sanitaristas remarcan que estas reuniones son uno de los principales focos de contagio.

El último fin de semana, por ejemplo, en Moreno se desactivaron tres encuentros a los que concurrieron cerca de 2.000 personas. En una había 400 vehículos, DJ, luces y la entrada rondaba los 4.000 pesos. En Azul es tan compleja la situación que el intendente de esa ciudad decidió aplicar el Toque de Queda entre las 0 y 6. Idéntico es el panorama en Junín, donde la Policía ya desactivó cerca de 200 fiestas.

En Santa Fe, las autoridades detectaron fiestas con decenas de participantes, la primera de ellas en Florencia, en el norte del distrito, donde el sábado por la noche había más de 50 personas en un domicilio particular. En Córdoba los eventos clandestinos más importantes del fin de semana se ubicaron en San Francisco, en el este provincial, en donde se realizaron varios operativos policiales y secuestros de vehículos, por transgredir los protocolos y normas sanitarias.

Por su parte, la Policía de Entre Ríos comunicó que se intervinieron durante este fin de semana unas 10 fiestas clandestinas en Paraná, capital provincial, y unas 70 notificaciones por eventos e infracciones a las disposiciones de distanciamiento social; algunas con más de 200 invitados. En Formosa hubo clausuras de 30 fiestas privadas, en Corrientes un centenar de personas fueron imputadas penalmente por participar este fin de semana de una fiesta clandestina. También en Santiago del Estero hubo decenas de detenidos y se detectaron diferentes fiestas ilegales y “juntadas”, una de ellas donde hubo incidentes y heridos. En Jujuy, la Policía realizó tres procedimientos por reuniones familiares que excedían el número permitido de 10 personas y en Salta la policía concretó 9.600 procedimientos durante el fin de semana, se labraron 974 actas de infracción por incumplimientos a las medidas sanitarias y clausuró 7 fiestas clandestinas en distintos puntos de la provincia. En Mendoza una joven denunció que fue abusada sexualmente en una fiesta clandestina que se realizó en el departamento de Rivadavia.