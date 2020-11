Terminó la ceremonia de entierro de Diego en el cementerio de Bella Vista

Luego de poco más de una hora de viaje entre la Casa Rosada y el cementerio de Bella Vista, el cuerpo de Diego Maradona está presto a ser enterrado, ceremonia que le puso fin a un día y medio de dolor y tensión. Sus restos ya descansan en un lugar a donde los fans no podrán ingresar para convertirlo en santuario.

En el lugar están sus ex esposa Claudia Villafañe, su ex pareja Verónica Ojeda, y sus hijas Dalma, Gianina, Jana y Dieguito Fernando. Además sus hermanos y amigos, entre ellos el empresario y ex representante Guillermo Coppola. En total no serán más de 25 personas las que estarán en el último adiós.

De los 7 hermanos sólo el Turco no pudo estar ya que está viviendo en el extranjero. El resto acompañó los restos del ex capitán de la Selección Nacional.

Quien no estuvo fue su abogado Matías Morla, quien tampoco dijo presente en el velorio en la Casa Rosada. Sin lugar a dudas su ausencia fue la que más llamó la atención por su cercanía en los últimos años, a tal punto que era su apoderado.

Un sacerdote recibió a los presentes mientras el grupo fue caminando junto al féretro. Juntos recorrieron unos 100 metros. En el verde césped del cementerio privado lo estaba esperando un lugar (tapado con una carpa), junto a sus padres Don Diego Maradona y Doña Tota.