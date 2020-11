Rocío Igarzábal: “La gente de mi edad viene a cuestionar todo, a buscar otra alternativa”

Rocío Igarzábal pasó sus primeros años como mayor de edad en la pantalla de millones de televidentes: parte del elenco de “Casi Ángeles”, la actriz tenía 19 años cuando debutó en la tira y 21 cuando la serie terminó, dos años más tarde. Pero siguieron dos años más, de presentaciones teatrales con Teen Angels, en los que Igarzábal intentaba construir una carrera por fuera de la tira juvenil. Incluso, llegó al cine, en 2015, con “El desafío”, su primera película, que protagonizó junto a Nicolás Riera, su pareja en los tiempos de “Casi Ángeles”.

Pero ese año, Igarzábal pensó, recordando a Silvio Rodríguez: “Soltar todo y largarse, qué fascinante”. Allí, se detiene el rastro de la actriz. Algo pasó: un viaje a México como vía de escape a una vida que, no se daba cuenta todavía, no quería, un deseo de reinvención latente, un interés creciente por la ecología y, sobre todo, por la música, la llevaron a iniciar una nueva etapa en su carrera.

Nacía la Igarzábal artista musical, componiendo músicas con Milton Cámara, a quien conoció en aquel viaje refundacional.

Tuvo, desde entonces, alguna participación teatral, pero cuando el 17 de diciembre se estrene en Cine.Ar “Encontrados”, película de Diego Musiak que protagoniza, habrá pasado un lustro en la vida de la artista de 31 años sin aparecer en la pantalla grande, y casi ausente de la pequeña. La Igarzabal que vuelve, claro, es otra: es lógico que su regreso a la pantalla sea también en las antípodas de aquella tira juvenil, en un drama en el que padre e hijo la desean mientras caminan hacia un final anunciadamente trágico.

- ¿Tenías ganas de volver a actuar, o te interesó regresar sobre todo porque era cine?

- Las dos cosas. Me di cuenta que tenía ganas de hacer algo en el cine cuando me acercaron la propuesta, la actuación en cine es muy atractiva, es muy distinta a grabar en televisión, o a hacer teatro. Tenía ganas de hacer un proyecto así.

- Tu personaje, Malva, es bastante diferente a lo que te hemos visto hacer, un personaje mucho más maduro e intenso. ¿Te interesaba también explorar otros terrenos actorales?

- Es algo que sucede con los años. Uno va creciendo y los personajes que se presentan tienen otros desafíos, abarcan otras temáticas, viven otros procesos, más del mundo adulto. Entonces, me parecía interesante realizar un personaje así: es la primera vez que estoy desde este perfil, mostrando un personaje más jugado. Cuando leí el guión me daba un poco de nervios, mi personaje era el único personaje femenino de la película, y muy fuerte, Malva lleva adelante toda esa parte que viene a romper con las estructuras, a cuestionar cómo pueden ser las cosas.

- Malva es un espíritu libre, y me pareció que se puede relacionar mucho con tu historia de vida, esta sorpresiva decisión de dejar todo e irte a vivir a México, a buscar otra cosa que no fuera el éxito tradicional. ¿Lo sentiste así?

- Si, puede ser. Sobre todo, en el sentido de cuestionarse, ver qué es lo que uno quiere, paso a paso. Tal vez uno quiere algo en un momento de su vida, pero después las prioridades cambian, los gustos cambian: desde ese lugar, sentía que conectaba con Malva. Diego (Musiak, el director) fue muy abierto a la hora de conversar sobre los diálogos de las escenas: a veces esas charlas me mostraban que el personaje iba por lugares muy copados, mucho más profundos, que conectaban con lo que siento y pienso de algunas cuestiones de la vida.

- ¿Pensás que hay algo generacional en esa forma de sentir, de romper un poco las estructuras?

- Puede ser: coincido mucho con gente de mi edad, nos cuestionamos la vida en general, desde lo que comemos, lo que consumimos, lo que aprendemos: son todas cuestiones con las que conecto con gente de mi edad, que viene a cuestionar eso, a buscar otra alternativa.

- Es de hecho algo que plantea “Encontrado”: tu pareja, el personaje de Nacho Gadano, es de la vieja escuela, piensa en el éxito, en el dinero, y están su hijo y vos planteando que la vida es otra cosa.

- Sí, cada personaje cuenta algo generacional. El personaje de Nacho Gadano está muy abocado a todo lo que es externo, la plata, el trabajo, lo material. Pero su hijo, el personaje de Nahuel Monasterio, va por un lugar más inocente, desde el corazón, desde el amor, se busca a sí mismo, busca su lugar de pertenencia. Mi personaje quiere generar un cimbronazo en él, le pregunta cómo no puede conectar con su hijo, abrirse a vivir algo distinto.

SATURACIÓN Y DESPUÉS

Algo distinto es lo que buscaba Igarzábal cuando, en pleno éxito de “Casi Ángeles”, dejó todo y se fue. Dos años más tarde, en 2017, anunciaba la salida de su primer disco, grabado junto a Milton Cámara, padre de su hija. Desde entonces, Igarzábal se ha dedicado al camino de la música, dando un giro a su carrera.

- A diferencia del personaje de Nacho Gadano en la película, vos sí pudiste dejar todo ese mundo de éxito. ¿Qué pasó? ¿Estabas saturada?

- Sí... quizás tengo algunos elementos del personaje de Nacho. También del de Nahuel, que no tiene en claro lo que quiere y se va a buscar a sí mismo. Los dos llegan a un punto donde necesitan cambiar, drásticamente, su vida, y yo sentía esa necesidad de irme un tiempo… porque si no no sabía cómo terminaba. Estaba desbordada, saturada.

- Esa forma de ser de la anterior generación, esa persecución del éxito, ha sido una de los temas más cuestionados en este mundo pandémico, y en crisis ecológica. ¿Para vos esa forma de pensar, esa persecución de lo material, está relacionada con lo que le pasa al planeta?

- Este año fue muy caótico, pero muy reflexivo para todos: nos hizo parar la pelota, ver que estamos haciendo, nos puso frente a frente con los hábitos diarios. Muchas veces, en la rutina, en la vorágine, no se da cuenta de todo lo que hace sin sentido. Cosas que los dañan a sí mismos, y que dañan el medio ambiente, que generan un impacto ahora o en el futuro. Bueno, el futuro es ahora: lo que está ocurriendo ahora hace notar el impacto que hemos tenido sobre el medio ambiente. Este año, para mi, ha sido un punto de quiebre. Y siendo mamá, también empiezo a pensar qué valores quiero dejarle a mi hija, qué hábitos quiero que incorpore desde chica, la cuestión de reciclar, el compostaje, todo eso para mi está bueno que lo tenga desde chica, para crecer con otra conciencia.

- A tu hija le vas a poder inculcar los valores de buscar lo que desea, sin importar el costo, que te llevaron a dejar todo ese mundo televisivo en un momento. ¿Cómo fue volver hace poco a la tele, a la exposición, cuando fuiste parte del “Cantando”?

- Creo que tuve que encontrarle la vuelta. Lo hablé con Agus (Sierra, que compite en el concurso y quien la invitó a participar para hacer un revival de “Casi Ángeles”), quería aprovechar el espacio, el lugar de difusión, para transmitir un mensaje, que la gente conecte con lo que estaba pasando con los incendios, en el país y el mundo, y lo urgente que es generar un cambio. Ese fue mi lugar, todo lo demás, recordar a “Casi Ángeles”, hablar con mis compañeros de aquella época, acompañar a Agus, fue hermoso, pero secundario.

- En el medio de todo, se armó un lío bárbaro entre tus ex compañeros… (Stéfano De Gregorio y Nico Vázquez se cruzaron públicamente por una rencilla del pasado)

- Yo no estaba en el momento en que ocurrió ese lío. Así que desde mi lugar, antes que opinar sobre algo de lo que no formé parte, ni sé muy bien cómo fue, simplemente quise contar cómo yo me llevaba con las partes: con Stéfano no tengo relación, no lo vi nunca más, y con Nico y Gime sigo teniendo relación, son amigos, siempre nos bancamos en sus proyectos y los míos, los adoro. Así que no quise dar una opinión, quise hablar desde el lugar del vínculo, no desde el lío en sí.

MÚSICA EN CUARENTENA

Igarzábal no se encuentra demasiado cómoda hablando de escandaletes. Intenta hablar bien de sus amigos, pero no quiere polémicas: son parte de otra vida, del juego mediático que ella abandonó saturada para hacer música. Eso es lo que más le interesa ahora.

- Hablamos un poco de la pandemia. ¿Cómo fue para vos ese parate forzado como artista?

- Tuve que buscar, junto con Milton, con quien trabajamos juntos, la manera de reinventarnos, de seguir apostando a la música, que es el camino que elijo hoy en día. Desde ese lugar, intentamos generar canciones nuevas, armamos un estudio en casa, ensayamos, generamos contenido que estuviera copado. Para los artistas, creo que fue irse para adentro para salir reinventado: en mi caso fue así, con esa sensación truncada de que nos falta el vivo, volver al teatro, estrenar la película en una sala de cine.

- ¿Cómo fue esa convivencia en pareja, con Milton, componiendo? ¿Hubo momentos de necesitar aire, la música fue un salvoconducto para superar la cuarentena?

- Nosotros nos conocimos viajando, así que ya traíamos eso del convivir del viaje, esa intensidad, estar juntos todo el día. Creo que eso nos dio una escuela para atravesar el año: nos entendemos, nos damos nuestro espacio. A veces tenemos algún roce, pero lo charlamos y seguimos: encontramos un equilibrio muy copado, priorizando la comunicación.

- Y hablando de la música, te vimos cantando boleros. ¿Qué te enamoró del género?

- Viene conectado con mi viaje a México. Vamos a estrenar un vals próximamente, aunque antes vamos, el 10 de diciembre, vamos a hacer un show de streaming, pero sí, me enamoré del bolero. Me enamoró la intensidad del bolero, la poesía, la interpretación, su historia… Las mujeres del bolero son muy interesantes. Desde ahí, me parece algo muy completo: en otros géneros podés jugar a actuar, pero el bolero es especial para eso, por las letras, por las historias, por cómo transforma el dolor en poesía, en belleza.

- ¿Y la actriz? ¿Dónde queda en todo esto, qué planes tiene?

- Con los videos, sacio un poco esa parte de actriz: mis videos de boleros tienen historias, construyo personajes, me divierte construir toda una estética y un concepto alrededor de las canciones, creo que le da toda una impronta, una vida artística al proyecto. Además, voy a estar haciendo alguna cosita en una serie que está por empezar a grabarse. Y hay algunos guiones de cine que leí para el año que viene: nada cerrado, concreto. Creo que voy a seguir por el lado de la música y el cine: es lo que más me atrae.