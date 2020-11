Coronavirus: llegan al país millones de vacunas rusas y hay polémica por la falta de pruebas

Argentina estaría en condiciones de recibir entre diciembre y enero próximo 10 millones de dosis de la vacuna rusa “Sputnik V”, con las que se podría inmunizar contra el coronavirus a cinco millones de personas, según adelantó ayer el presidente Alberto Fernández al anunciar los avances de un acuerdo comercial con ese país, pese a que hay cierta polémica sobre su efectividad por la falta de pruebas.

“Tuvimos una propuesta de la Cancillería rusa y del fondo soberano de Rusia para ver si Argentina estaba interesada en contar con dosis de la vacuna en el mes de diciembre y por supuesto que dijimos que sí”, contó el presidente, quien consideró que la propuesta “es muy importante porque permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo, de todo el país”.

“Estamos con muy buenas expectativas, muy esperanzados. Para diciembre podríamos tener vacuna. Venimos conversando con el Fondo Soberano de Rusia desde hace ya bastante tiempo tratando de ver cómo evoluciona su vacuna, porque nos importa mucho tener la primera que salga en el mundo”, detalló Fernández, quien envió a la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini para avanzar en el acuerdo comercial.

“Hemos logrado ponernos en cada paso que se da en Rusia y en la Organización Mundial de la Salud para verificar la calidad de la aprobación de la vacuna. Las presentaciones se hacen ante la autoridad rusa, ante la OMS y ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que es la autoridad argentina”, detalló.

Con respecto al precio de la vacuna rusa, el presidente dijo que “está más o menos en el promedio de lo que las vacunas del mundo proponen” y aclaró que no será la única en ser adquirida por nuestro país. “Así como estamos trabajando con Rusia, también estamos trabajando con otros laboratorios que están produciendo vacunas porque queremos garantizar tener vacunas para los argentinos”, señaló

Aunque reconoció que “todavía no está cerrado el acuerdo comercial”, el ministro de Salud, Ginés González García aseguró que “no hay ninguna duda de que lo vamos a hacer”.

“La ventaja es que Rusia ofrece cantidades mayores y nosotros teníamos en todo el esquema la llegada de vacunas en diciembre, pero en pequeñas cantidades”, comentó el ministro al detallar que las negociaciones del gobierno nacional con diferentes laboratorios se basan en tres factores: “cuándo va a estar disponible, cuántas dosis pueden ofrecer y el precio”.

González García precisó que la vacuna rusa, al igual que otras, requiere la aplicación de dos dosis, por lo que “si se adquieren 25 millones serían para 12,5 millones de personas”.

“El Presidente quiere que haya la mayor cantidad de gente vacunada; no sabemos cómo será la indicación final, pero queremos que sea mucha la población inmune para detener el virus”, dijo Ginés.

Bautizada como “Sputnik V”, el nombre del primer satélite que la Unión Soviética logró poner en órbita en una de sus mayores victorias por la carrera espacial, la vacuna rusa se convirtió en agosto pasado en la primera de su tipo en ser registrada en el mundo aunque no cuenta todavía con la aprobación de la OMS

Al igual que la vacuna de Oxford y la desarrollada en China, la Sputnik V no está basada en adenovirus humanos, sino en “vectores adenovirales que no pueden reproducirse” y “son completamente seguros para la salud”. Pero además, “al no contener el virus SARS-CoV-2, es imposible contraer COVID-19 como resultado de la vacunación”, aseguraron desde el Fondo Ruso de Inversión Directa, que financia su producción.

Como se publicó en la revista científica The Lancet, la vacuna rusa habría provocado una respuesta inmune humoral y celular estable en el 100% de los participantes de los ensayos clínicos de fase 1 y 2”.