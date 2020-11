¡A rezar por Diego!

Diego Armando Maradona fue internado en la tarde de ayer en la Clínica IPENSA de nuestra ciudad, para someterse a diferentes chequeos médicos, y desde su entorno, descartaron una situación de urgencia.

El técnico de Gimnasia concurrió al nosocomio platense acompañado de su médico personal, Leopoldo Luque, con un cuadro deshidratación que demandó la aplicación de un suero y para cumplir con algunos análisis clínicos. En este marco se le aconsejó que se quedara internado para un mejor cuidado.

Es importante aclarar que Diego permanece en una sala común (hab. 214 del segundo piso), acompañado por su sobrino Jony y su amigo Julito, ya que la situación nada tiene que ver con COVID.

Su imagen durante esos minutos que estuvo en el Estadio del Bosque, en la previa del partido ante Patronato, dejaron muy preocupados a propios y extraños.

Más allá de las emociones de un día tan especial por cumplir 60 años y ser el centro de diferentes homenajes, no se lo vio para nada bien y es por ello que después de un fin de semana recluido en su casa en el barrio privado de Ruta 2, en la víspera los médicos que lo atienden decidieron llevarlo a IPENSA para que se le realicen chequeos generales.

PREOCUPACIÓN POR SU ESTADO ANÍMICO

Como se recordará, después de una semana de muchas dudas sobre su presencia en el Bosque, recién unas horas antes del encuentro, se confirmó que Maradona iría a 60 y 118.

Se habló de un contacto estrecho (uno de sus custodios) con síntomas de COVID-19 que según se informó el mismo viernes su hisopado dio negativo, pero también de un estado anímico que no era el mejor del “Diez” en los días previos a su cumpleaños.

El Maradona que se vio en esos escasos minutos en el campo de juego nada se pareció al que semanas atrás subía videos a sus redes sociales entrenando, haciendo bicicleta fija o pateando una pelota.

Se lo vio realmente mal y esto generó que se tomara la decisión de realizarle chequeos para ver diferentes valores, y nunca se trató de algo urgente.

Anoche, al cierre de esta edición, una persona allegada al entrenador mens sana le confió a este medio que: “No hay nada raro. Solo se decidió internarlo para hacerle un control general por su mal estado. De hecho, lo pidió su propio médico”, haciendo referencia al Dr. Luque.

“Es por su estado general, nada en especial de urgencia, no había nada urgente”, sentenció alguien de su círculo íntimo, que confirmó que durante la víspera tras una reunión en la casa del DT, se decidió la internación y que Maradona no puso objeciones sabiendo que no estaba de la mejor forma.

Más allá de ese mensaje que se intentó dar y que durante la tarde-noche de ayer los medios comenzaron a hacerse eco, es generalizada la opinión que no se lo vio para nada bien a Diego el último viernes, desmejorado y debilitado, ayudado por dos personas para caminar.

Anoche, se hablaba de anemia, y que la idea era ,tras los resultados de su chequeo, ajustar la medicación que se le está dando.

El propio médico personal del entrenador también supo deslizar en su momento el tema del alcohol que está siendo muy nocivo para su salud.

Más allá que venía comiendo poco, Diego tampoco venía pasando días buenos desde lo anímico, por eso todas las demostraciones de afecto y cariño que recibió, que se realizaron para tratar de animarlo.

EL ÚLTIMO CHEQUEO

Y no es la primera vez que Diego concurre a IPENSA. El 9 de septiembre pasado, estuvo allí acompañado por varios médicos donde se realizó un chequeo anual y se lo vio de muy buen ánimo. Es más, subió a su Instagram una foto con los médicos y agradeció a todos los trabajadores de la Clínica también.

DESCARTAN LLEVARLO A UN SANATORIO DE CAPITAL

En las últimas semana también Maradona fue hisopado en su propio domicilio en dos oportunidades y el resultado fue negativo. Pero es evidente que en las últimas semanas algo ocurrió con Diego que cayó en la parte anímica, y su salud empezó a desmejorar de manera notable, debiendo llegar al límite de una internación en la jornada de ayer para tratar de recuperarse.

Habrá que ver qué sucederá en las próximas horas cuando deje la Clínica. Todo indicaría que no volverá por ahora a su domicilio, y anoche se habrìa descartado que lo trasladen a un sanatorio de Capital Federal.

MEJORAR SU ESTADO

Pero todo puede cambiar de un momento a otro. Anoche al salir de la Clínica, el Dr. Luque dejó en claro que la idea es mejorar el estado general. Que vuelva a comer, a descansar, ya que estaba con un cuadro de anemia (ver nota aparte).

Lógicamente que a medida que la noticia fue creciendo, el mundo se hizo eco y toda la atención se focalizó en lo que pasaba en el edificio ubicado en 4 y 59. El periodismo comenzó a llegar con las primeras sombras de la noche y algunos hinchas y curiosos también.

Por las redes sociales enseguida ex compañeros suyos y amigos se hicieron eco, y los hinchas de fútbol en general mostraron su preocupación por la salud de Diego, a quien todos vieron el viernes con mal semblante y color en su cara, más allá de notarlo débil.

Si bien el Dr. Luque contó anoche al retirarse de la Clínica que Diego quiere estar el domingo venidero en el Bosque en oportunidad del partido que Gimnasia afrontará con Vélez, esto parece muy dificil, por lo que Sebastián Méndez y Adrián González seguirá dirigiendo al equipo y preparándolo en Estancia Chica.

Vale decir que Maradona no participó de las once semanas de trabajo de pretemporada del grupo. En ese tiempo, solo fue una mañana que pasó por Abasto a ver una práctica menos de una hora, y la aparición en el primer amistoso de la preparación ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro donde llegó con el partido de los titulares ya empezado.

Obviamente que tanto el Gallego Méndez como Adrián González están en permanente contacto telefónico con Diego, y también han sabido acercarse hasta la casa ubicada en el barrio privado a escasos 10 minutos de Estancia Chica para reunirse con el entrenador.

Seguramente nadie esperaba este bajón en el estado de Diego, y tal es así que su médico personal le sugirió internarse para tratar de mejorar el estado general. El médico descartó temas de adicciones, pero está claro que desde su círculo íntimo deberán seguirlo atentamente y muy de cerca por que las luces de las alarmas se habían encendido hace algunos días atrás al mostrarse con poco apetito, decaimiento general, depresión y sumado a medicación y alcohol, puede terminar siendo un cóctel explosivo.