Preocupación y confusión entre directivos por actos de egresados en escuelas

Los actos de egresados de las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad fueron habilitados pero generaron confusión y polémica. Un grupo de directores de establecimientos educativos públicos expresó su preocupación porque les “exigieron presentar una fecha para los actos de fin de semana presenciales antes de que finalice la primera quincena de diciembre y sin elementos de infraestructura asegurados”. Desde la cartera educativa bonaerense indicaron que “la realización de los actos de fin de curso para los que egresan en los niveles primarios y secundarios es opcional, no es obligatorio”.

Lo cierto es que un grupo de directores de escuelas primarias y secundarias del distrito expresaron su preocupación al recibir el viernes pasado de un pedido o “exigencia”, dijeron algunos, de realizar el acto de colación de las promociones que se graduan este año en primaria y secundaria.

Según contaron, en el distrito hay cerca de 200 escuelas entre primarias y secundarias y apenas si hay 40 pistolas para tomar la temperatura corporal. Habíamos propuesto que las mismas se realicen en febrero y nos dijeron que tiene que ser antes del 15 de diciembre”, dijo uno de los directivos que optó por no dar su identidad por “precaución, para evitar malas consecuencias”.

“El viernes pasado recibimos una notificación para que elevemos proyectos para los actos de fin de año. La mayoría ya les habíamos dicho que el protocolo pide tomar temperatura a todos los que ingresen a la escuela y contar con personal suficiente. No tenemos esa pistola y propusimos posponer a febrero. Pero igual los inspectores quieren que elevemos las propuestas y que firmemos una declaración jurada escaneada dónde nos hacemos cargo de los protocolos. ¡Y no tenemos escaner!. La verdad no se que les pasa”, fue uno de los comentarios que surgió tras una reunión entre directores de escuelas, según contaron distintas fuentes a este diario.

Desde la cartera educativa sostuvieron que “los actos no son obligatorios, además pueden ser presencial o virtuales. La idea es que aquellos que quieran informar que realizarán esta clase de actos lo digan y se organizará todo para que eso pueda ocurrir en las condiciones sanitarias de rigor”, indicó un vocero de la dirección de Educación provincial.

También indicaron que “el consejo escolar de cada distrito se encarga de distribuir las pistolas para tomar temperatura. En el caso de La Plata tenemos entendido que son más de 70 las que están disponibles y pronto llegará otra partida para garantizar que todos las escuelas cuenten con este equipamiento, como así también los elementos de seguridad e higiene”.

Según se pudo saber, la idea que esos actos de colación se puedan realizar desde el 10 de diciembre en adelante, indicaron fuentes de la cartera educativa.

Además, se informó que la dirección de Educación provincial envió a todas las instituciones educativas el protocolo específico para la realización de los actos de egreso de estudiantes de todas las modalidades y niveles de enseñanza.

Los actos de colación en los distritos que se encuentren en riesgo epidemiológico medio (La Plata) y bajo deberán realizarse en un espacio cerrado al aire libre, ya sea de la escuela o de otra institución (club, polideportivo, entidad vecinal) que esté disponible para tal fin, y que cuente “con las dimensiones adecuadas para mantener la distancia social requerida entre los participantes durante el evento”.

“Pueden realizarse también en forma virtual o combinando ambos formatos para asegurar la participación de las personas que no puedan asistir en forma presencial. Si a la fecha de realización algún distrito fuera ubicado por los indicadores epidemiológicos en riesgo alto, el acto de egreso solo podrá realizarse de manera virtual, y las instituciones educativas deberán planificar su realización de forma presencial en 2021”, indica la comunicación oficial.

La actividad deberá tener una duración máxima de 90 minutos y será para una sección por vez. Cada estudiante puede ir acompañado de hasta dos personas, contemplando un máximo de 100 asistentes por cada acto, agrega el protocolo.