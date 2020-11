Capristo reveló quién era la mujer que le escribía a su marido Gustavo Conti

Ximena Capristo y Gustavo Conti están en crisis hace por lo menos un mes. Después de un mal momento en una cena en público, ella empezó a escarbar el pasado de su marido, quien le prohíbe que se acerque a cualquier persona del sexo opuesto mientras que él hace de las suyas.

Por eso de inmediato se metió en su cuenta de Instagram y sacó capturas de algunas charlas de su marido con una mujer. “No le dije nada. Y si bien lo arrobé, él tampoco se dio cuenta porque llegamos y se fue a dormir. Y yo, al ratito, me arrepentí, me sentí mal y las eliminé. No lo quería exponer”, contó ella, pero sabiendo que los usuarios habían realizado, previamente, miles de capturas.

Cuando él se enteró de lo sucedido discutieron y se marchó a dormir a lo de un amigo. Desde entonces todas las noches duerme en otra casa pero regresa durante el día para estar junto a su hijo Félix, de 3 años.

“Él dice que no me fue infiel, que son solo mensajes, que esta piba siempre le escribía y le contestó pero no sabe por qué de esa forma, que me ama", reveló Capristo en la TV.

Lo curioso es que la modela y ex Gran Hermano contó que conoce a la mujer que le escribía a su marido. Pertenece al grupo de fanáticas del actor de la época del reality show. “Yo no revisé nada en estos 20 años. Justo le llegó el mensaje mientras yo estaba en la cuenta privada de Instagram de nuestro hijo que manejamos los dos”.

“No perdí la confianza en él. Por lo que hablamos, siento que él se equivocó. Dice que está arrepentido, que me ama, ama nuestra familia, que fue una boludez, que jamás se encontró con nadie. Yo me sentí decepcionada y triste. No sabemos qué vamos a hacer. Esto es un antes y un después, no por el mensaje en sí, sino por la actitud, sus formas y otras cosas que le venía reclamando desde antes", dijo y en el final respondió que no se imagina separada pero....