La dura crítica de Gino Tubaro por las dificultades para emprender en Argentina

Gino Tubaro es un joven emprendedor argentino que se hizo conocido por diseñar y entregar prótesis hechas en impresoras 3D. Invitado a La noche de Mirtha Legrand, hizo un duro descargo de lo complicado que cuesta producir en el país, las trabaas burocráticas que tiene y las discusiones políticas que dominan la agenda nacional.

Frente a Tubaro estaba el fiscal José María Campagnoli; el ministro de Educación, Nicolás Trotta; y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz. En ese momento, la mesa conducida por Juanita Viale tenía una dura discusión entre el fiscal y el ministro.

Cuando le cedieron la palabra, Gino definió cómo ve la situación del país: "Es como una pelea en el ring", sostuvo.

Y la descripción fue dura: "Estamos todo el día discutiendo quién tiene más razón en una cosa, del impuesto, que a las tres y media se venden bonos, que no tenemos dólares, que nos falta esto, que no podemos importar, no podemos exportar, no podemos comprar, no podemos vender, tenemos pibes que se cagan de hambre y tenemos pibes que tienen un plato enorme de comida".

Luego agregó que "tengo 25 años, estoy intentando producir todo el día algo que ayude a la gente. Y ver que dos titanes grandes se pelean y después las migajas nos caen a nosotros."