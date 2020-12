Un especial imperdible de Eric Clapton, mañana en Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, mañana le toca el turno a otro gran músico: Eric Clapton. El guitarrista, cantante y compositor inglés será el personaje de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio de Clapton, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica Stratocaster, se encontrarán temas como "Bad Love", "Wonderful Tonight", "Layla", "Pretending" y "Cocaine". Además de otros conocidos como "I Shot The Sheriff", "Knockin' On Heaven's Door", y "Tears In Heaven".

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para mañana a la noche, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con este compilado de canciones de un grande de la música internacional.