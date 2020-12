Nuevo round en las redes sociales entre Pablo Echarri y El Dipy

El actor Pablo Echarry y el músico El Dipy son abonados a discusiones en las redes sociales. Siempre se prestan a discutir para dejar en evidencia sus posturas antagónicas. Son, de alguna manera, el reflejo de una Argentina partida al medio por debates, muchas veces, sin sentido.

Ahora el música contragolpeó por los tuits racistas de Lucas Grimson, por quien ambos se habían peleado tiempo atrás. El Dippy hizo capturas de esos mensajes discriminatorias y publicó hablándole a Echarri: puso una foto de Lionel Messi haciendo un gesto de silencio y escribió “Chupame la cabeza de la rata @echarripablo1. Cierro hilo...”.

No tardó en responderle Echarri en Twitter: "Lauchita y sucia, se sabe. Y como sea sos terrible ortiva, desclasado y forro de la derecha”.

Uno de los comentarios más fuertes de El Dipy contra Echarri fue hace unos meses: "Te la tenés que bancar... Si yo me fumé lo que me dijo el salame éste, que dice que es nacional y popular y es un hippie con OSDE, porque se va a Miami, a comprar a la Quinta Avenida, y acá se viene a hacer el humilde. Nunca lo vi en una olla popular revolviendo la cosa para los pibes”.

Que pasa pa, te duele la cola?

justo vi 1 video tuyo y una foto de "no volvamos al fondo y con los jubilados no. A punto de llorar casi.

Y lo que pasa ahora?

Que paso que no saliste a decir nada del fondo y los jubilados

te secaste las lagrimas con plata?

Besito #echorro https://t.co/04oe73x5Dv pic.twitter.com/N9ndxgi1Jh