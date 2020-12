La Nannis y un fatal comentario a Caniggia: "Te quedaste con un trava y no fuiste a despedir a un amigo"

Mariana Nannis y Claudio Caniggia se separaron hace más de un año. Desde entonces entre ellos hay una relación muy tirante, que roza con la mala convivencia.

Ella no tolera la relación de su ex con Sofía Bonelli, a quien le critica su sexualidad (dice que es un hombre disfrazado). Incluso el propio Pájaro, cultor del bajo perfil, hace unos meses le contestó: : "Está despechada y obsesionada. Todo esto es por no poder conmigo".

Pero lejos de tranquilizarse o bajar algún cambio, la ex mediática que es la madre de los tres hijos de Caniggia, posteó en su cuenta de Instagram un duro mensaje por la ausencia de su ex marido en el velorio de Diego Armando Maradona.

"No despediste a tu amigo, es una decepción... Preferiste quedarte con el traba (sic), qué aberración... 'Estoy saliendo con un chabón', dice la canción. A la mala vida y la poca memoria le tenés devoción", escribió Mariana, y para sembrar más discordia publicó la foto que ambos se estaban besando cuando jugaban en el mismo equipo de Boca.

Caniggia estaba en México cuando murió Diego. No tuvo tiempo de volver y, en caso de querer hacerlo, no le hubieran dados los tiempos. Pero aun así la Nannis fue al hueso. ¿Le responderá?