La herencia de Maradona: millones de dólares, propiedades, tragamonedas y un contenedor con objetos

La herencia de Diego Armando Maradona es el tema que moviliza millones de dólares y tiene en vilo a abogados, familiares e intermediarios. La primera voz oficial la aportó Mauricio D'Alessandro, abogado de Matías Morla, anteriormente abogado y apoderado del Diez.

“No hay propiedades en el acervo sucesorio de Diego Armadno Maradona. Hay donaciones por anticipo de herencia y donaciones porque se le antojó a Diego, respecto de algunos bienes que en principio estarían dentro de un tercio del patrimonio. Habría que compararlo al momento en que se realizaron, y en principio no habría acción de colación porque los bienes donados tienen menos valor que el 33 por ciento del total de los bienes de Maradona”, empezó su explicación.

Además explicó que el ex futbolista donó propiedades a parientes en líneas ascendientes y descendientes, y también a hermanos. "Ha cubierto a muchos de los herederos forzosos y algunos de los no forzosos. También a ex parejas. No hay nadie que haya pasado por el entorno de Maradona, teniendo alguna cercanía íntima, y que no se haya llevado algún bien”, agregó en una entrevista en La Red.

En relación el dinero en efectivo, dijo que hay cuatro cuentas en el exterior a nombre de Diego Armando Maradona. Pero explicó que existe una una cuenta "al 50 por ciento, por orden recíproca, con Matías Morla, una cuenta en la que ambos podían retirar el total del dinero”.

El abogado aseguró que Maradona todavía tiene acciones en el club Dinamo Brest de Bielorrusia (el 0.5%), institución de la cual fue su presidente honorario a en junio de 2018. No obstante declaró que resultaría muy difícil trasladar ese porcentaje a dinero concreto. "Si los herederos se ponen todos juntos y hablan con el titular del club, es probable que obtengan una cifra varias veces millonaria". También tiene a nombre suyo el tanque en el cual se paseó, pero es poco probable que lo pueda sacar de ese país, gobernado por un dictador.

Entre otras particularidades D'Alessandro contó que en Estados Unidos existe una máquina tragamonedas con la cara de Maradona. Tiene 100 mil máquinas en Europa. "Eso paga una regalía del 5 por ciento, si no recuerdo mal”, advirtió.

Entre el dinero que tiene para cobrar está el contrato que firmó con Nicolás Maduro, para el programa televisivo De Zurda, que Maradona hizo durante el Mundial de Rusia 2018. “Si todos los herederos se ponen de acuerdo, es fácilmente percibible”, dijo sobre ese dinero

“Hay otros negocios de Maradona que tienen que ver con el abastecimiento de materias primas, commodities a Venezuela, en operaciones que tienen que ver con trueque con otros commodities como el petróleo. Es decir que Maradona tenía una trader radicada en Europa en sociedad con otras personas que se ocupaba de negocios de intercambios de cereales por petróleo. Eso tiene un valor comercial, la empresa. Y también tienen negocios que se están produciendo en este mismo momento”, aclaró.

“Yo creí que había menos plata de lo que había. Maradona, a pesar de todos los gastos, ahorró mucho”, dijo en un pasaje de la entrevista radial.

En Dubai no tiene cuenta ni propiedades. Pero sí tiene un Roll Royce, pero para traerlo a la Argentnia habría que pagar lo mismo que su valor de mercado.

El abogado confesó que hay un contenedor con objetos que pertenecieron a Diego Maradona. “Tiene unos 200 objetos. Hay cosas de mucho valor para los herederos. Está el traje que se hizo para el casamiento de Dalma, que no llegó a usar. Tiene ese tipo de cuestiones que puede ser valiosa para la familia. No nos olvidemos que camisetas firmadas por Maradona hay muchas, el valor es la camiseta del Mundial”, declaró.

En el final se refirió a los dominios registrados por Sattvica SA, la empresa que manejan Matías Morla y Maximiliano Pomargo. Confesó que era deseo de Diego que esos nombres puedan ser usufructuados por sus hermanos.