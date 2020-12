El ex marido de Vicky Xipolitakis la acusó de no dejarlo ver a su hijo: "Me siento muy angustiado"

Javier Naselli acusó a Victoria Xipolitakis de no dejarlo ver al hijo que tienen en común, Salvador Uriel (2 años), y aseguró que se siente "angustiado" por la situación. Además indicó que "paga todo lo que tiene que pagar".

“En este momento me siento muy angustiado, porque siento que me han cooptado a mi hijo, no lo puedo ver. Hace tiempo que estoy en esta lucha intentando poder reestablecer el vínculo con mi hijo, que él tenga una identidad, que pueda ejercer sus derechos de ver, de conocer a su papá, quién es, qué tipo de persona es, quién es su abuela, sus tíos, sus primitos”, dijo el empresario, quien vive en Nueva York y se separó de la actual participante de Masterchef Celebrity hace un año.

"Hay un impedimento y una decisión de parte de la madre de aislar a Salvador. De que él no conozca quién es su padre, ni ninguno de los miembros de la familia paterna", agregó en diálogo con Fernanda Iglesias en radio.

Según explicó, está en la Argentina hace dos semanas y todavía no pudo ver a su hijo. "Me estoy volviendo el domingo. Cosa que es totalmente a contrario de derecho de lo que determinó el juez que lleva la causa”, precisó.

En relación a qué determinó el magistrado en relación a las visitas, detalló: "Tres veces por semana, una hora cada día, y para su cumpleaños dos horas. Nada se cumple y es una pena. El mes pasado estuve un mes acá, en octubre, y lo pude ver solamente media hora, que no fue suficiente, y luego me dijeron que el bebé había agarrado COVID-19, y a mí no me importaba verlo y abrazarlo. Yo me hisopé y todo, yo no tenía nada. Pero tampoco lo pude ver más, estuve un mes esperando”.

Ante la consulta de por qué cree que Xipolitakis no lo deja ver a su hijo, indicó: “Solamente no lo hace porque no tiene ganas, o porque está demandando cifras desproporcionadas de dinero que no me corresponden y que la Justicia no le ha otorgado”.

Por último, precisó: “Pago todo lo que tengo que pagar para ver a mi hijo, pero yo no tengo por qué mantenerle a ella ningún tipo de estilo de vida, ni nada. La ley le da a ella un tratamiento como a cualquier hijo de vecino, no porque sea famosa va a tener la ley que darle más de lo que le corresponde. Y eso es lo que a ella le cuesta comprender y por eso actúa de esa forma y no me deja ver a mi hijo", y cerró: "Es irracional, no es de una persona normal. No se da cuenta que le está haciendo un mal a su propio hijo”