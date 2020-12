Renunció en plena pandemia a su trabajo luego de 30 años para vivir de una calesita

A pocos metros del estadio de Defensores de Cambaceres, en la intersección de las calles Presidente Perón y Dr. Haramboure, funciona en la ciudad de Ensenada un carrusel que es orgullo de todos los vecinos y que sirve para que los más pequeños se alejen de las pantallas y disfruten del aire libre, más aún en un año donde estuvieron la mayor parte del tiempo encerrados por el coronavirus.

Pero detrás de esta calesita, que funciona de 17 a 21 horas con un valor de 30 pesos la vuelta, se esconde una historia particular: la de Ariel Sixto. En diciembre del año pasado decidió comprársela al anterior dueño y en plena pandemia, cuando aún no podía abrirla, decidió dedicarse ciento por ciento a ella dejando su trabajo como empleado de comercio, a pesar de que el mismo le dio estabilidad económica los últimos 30 años.

“El 5 de diciembre del año pasado se dio la posibilidad de comprar el carrusel. Conocía a la familia que la tenía anteriormente, que no la podía abrir todos los días, y comenzamos hablar medio broma hasta que llegamos a un trato y la compré”, comenzó indicando Sixto, quien atendió a EL DÍA con un barbijo con el logo de la calesita.

“Trabajé diciembre, enero, febrero y parte de marzo, porque después me agarró la pandemia y la calesita estuvo ocho meses cerrada. Pero estoy feliz porque volvimos a abrir y los chicos están contentos”, añadió.

Lo particular es que, en agosto de este año, decidió dejar de trabajar para una importante empresa de electrodomésticos en el centro de La Plata. “Mi anterior trabajo lo dejé en plena pandemia, la que me ayudó a afirmar que era un ciclo cumplido. Es muy desgastarte mentalmente, mucha presión. La calesita aún estaba cerrada, pero un amigo tiene una carpintería y hasta que reabrí me ayudó a hacer unas changas”.

A pesar de que tenía un “trabajo seguro”, desde hacía tres años empezó a rondar en su cabeza la idea de dejarlo y de vivir de otra manera. El clic fue una serie de viajes en solitario por el interior del país, los cuáles le permitieron conectarse de otra manera con el mundo.

“Era un trabajo muy seguro en una de las empresas de electrodomésticos más importantes del país en donde estabas en blanco y pagaban el sueldo el primer día de cada mes. Pero yo desde el 2017 hago viajes en bicicleta solo, con una carpita y una cocinita. Hice viajes por ejemplo en Salta, Cafayate, La Rioja, de Bariloche a Esquel antes de la pandemia... y los mismos me han marcado mucho en lo que respecta a cómo vivimos en las ciudades grandes. Te hace conocer gente que vive de una manera que no necesita nada y tampoco pide”, relató.

Ariel Sixto contó que venía pensando este cambio en su vida tras viajar solo en bicicleta por el país

“Llegué a parar en lugar inhóspitos en la Puna donde no tienen ni gas ni luz, menos aún celular e internet, y eso me fue movilizando mucho. Cuando volví a mi trabajo en pleno centro de La Plata, en calle 8, con la gente enloquecida buscando un televisor, comencé a pensar que no puede ser que vivamos así. Eso me fue empujando de a poquito a tomar la decisión de dejar ese trabajo que me estaba agotando mentalmente”, añadió.

Según precisó, comenzó a trabajar en comercio en 1989 en una pinturería importante de La Plata y luego pasó a la empresa de electrodomésticos en 1999. En este particular 2020 dijo basta y decidió dar un volantazo a su vida.

¿CÓMO ES VIVIR DE UN CARRUSEL?

“Millonario no te vas a hacer porque acá en Ensenada no podés cobrar la ficha muy cara, la gente tiene que venir, pero me da una satisfacción enorme los chicos”, aseguró Sixto en relación a cómo es vivir de una calesita, además de asegurar que en la vida “hay cosas más importantes que el dinero”.

Por otro lado destacó cómo los chicos se siguen enamorando de las calesitas a pesar de la aparición de otros entretenimientos muchos más sofisticados. “Uno podía pensar que con el tema de la tecnología que es un juego que no les va a llamar la atención, pero de generación en generación se sigue manteniendo”, indicó con orgullo.

Puntualmente sobre la suya, explicó que es de estilo veneciano y contó por qué en realidad no es una calesita sino un carrusel: “Las calesitas con más pequeñas y tienen juegos fijos. El carrusel, en este caso, tiene 24 caballitos que suben y baja a medida de que va girando”.

Cuando lo compró el año pasado, el carrusel varios cosas rotas que Sixto tuvo que reparar. “La mitad de las luces no andaban. Son 228 lamparitas, las tengo contadas porque desarmé una por una”, comenzó indicando al respecto.

“Después había 12 cenefas de vidrio que estaban totalmente blancas porque se quemaron con el sol. Se me ocurrió hacerle imágenes icónicos de Ensenada: Palacio Pira, la Iglesia La Merced, Astilleros, el puente Campamento, el puente El Holandés y la bandera de la ciudad”, agregó, además de señalar que también es muy importante el mantenimiento.

El carrusel llegó a Ensenada en 2015 y la Municipalidad se encargó de armar un espacio verde para que se luzca. El mismo fue bautizado “Plaza del Carrusel” y, a muy pocos metros, tiene un moderno Skate Park.

“NO LO PODÍAN CREER”

Sixto vive solo, a media cuadra del carrusel, pero tiene tres hijos y tres nietos. Estos últimos se sorprendieron más que nadie al enterarse que su abuelo era el dueño del carrusel al que van desde que tienen uso de razón.

“Cuando les contaron que el abuelo era el dueño no lo podían creer”, dijo entre risas, además de recordar que sus amigos tampoco cayeron en un principio cuando se enteraron que iba a vivir de la misma. “Pensaban que era una broma”, aseguró.

Esperando que no haya un rebrote de coronavirus en el país para que no vuelvan las fuertes restricciones, Ariel augura un buen verano a cargo de la calesita. En Ensenada todos la conocen y es uno de los lugares más elegidos de los padres para llevar a sus hijos.