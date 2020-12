Carrió impulsa un pedido de juicio político contra Cristina

Siguen las esquirlas por la carta que la semana pasada difundió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con sendas críticas a la Justicia -en general- y muy especialmente a la Corte Suprema. Esa misiva, respaldada por el propio presidente, Alberto Fernández, repudiada luego por juristas, abogados constitucionalistas y hasta por la ONG internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch, aunó ayer una dura réplica opositora y un pedido de juicio político contra la expresidenta.

En un mismo día, la mesa nacional de Juntos por el Cambio rechazó en un comunicado el “ataque a la Corte”, al que calificó como “un golpe a nuestra Constitución”, y, casi en simultáneo, trascendió que los diputados de la Coalición Cívica-ARI -que lidera Elisa Carrió- preparan un pedido de juicio político contra la Vicepresidenta por “sus ataques contra el orden institucional y el sistema democrático, previstos en el artículo 36 de la Constitución Nacional”.

La idea de los legisladores de Carrió, encabezados por Paula Oliveto, es llevar la presentación el jueves al Congreso, con la intención de que avance el juicio político y la eventual remoción de Cristina Kirchner por la carta en la que, entre una serie de largos párrafos, acusó al máximo tribunal de “condicionar o extorsionar” al Gobierno.

Para los “lilitos”, las críticas “habituales” de la Vicepresidenta a la Justicia “se convirtieron en un ataque directo contra las reglas de convivencia democrática y un atentado contra el orden institucional”, lo que además “configura el mal desempeño de la Vicepresidenta, que preside el -Senado- cuerpo a cargo de enjuiciar constitucionalmente a los jueces de la Corte”.

De allí, dedujeron en la fuerza que preside Carrió, se desprende que “Cristina Kirchner, en definitiva, está diciendo ‘como no me gustan algunos jueces’, e incluso más, ‘como no me gusta el sistema que la Constitución Nacional garantiza, entonces, no debemos respetarlo’”. Y “como no lo quiere respetar, será enjuiciada políticamente”, advirtieron en la Coalición Cívica.

Un tono similar pudo leerse en el texto que el partido político fundado por Carrió, el radicalismo y el PRO consensuaron como partes integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio: “La carta de la Vicepresidenta, avalada por el Presidente, es un intento de cambio del sistema constitucional de división de poderes por un sistema de reforma constitucional que rompa definitivamente el sistema Republicano”, aseveraron.

La dura réplica fue acordada durante un encuentro virtual con asistencia casi perfecta de la cúpula de Cambiemos. Allí estuvieron, entre otros, el expresidente, Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, los radicales Martín Lousteau, Luis Naidenoff y Mario Negri, y -por la Coalición Cívica- Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin.

De acuerdo al escrito de la mayor coalición opositora, la carta de la expresidenta deja en claro un objetivo: “La búsqueda de la impunidad a través del intento de que la Justicia transforme los casos de corrupción en la teoría inventada del lawfare que transforma los hechos de corrupción en persecución política”, a la vez que fustigaron la publicación epistolar de Cristina como “el más grave ataque a la independencia de la justicia ocurrido desde la recuperación democrática hasta el presente”.

Críticas al Presidente

También hay un párrafo para el Presidente, quien “no puede, por su alta investidura y representación, tolerar ni consentir un menoscabo institucional de esta naturaleza. Le corresponde al Presidente defender las reglas básicas de nuestra República, es intolerable un ataque a la justicia y a la Corte Suprema como el que se ha efectuado”, sostuvieron los referentes opositores y prometieron “defender con toda energía la independencia de la Justicia, a fin de que, a través de un juicio con todas las garantías, aplique la ley a quien corresponda, sin que importe su poder o influencia política”.

Del mismo modo, en su pedido de juicio político los legisladores de Carrió recordaron que “la Corte Suprema debe intervenir en distintos recursos, en causas en que se investigan hechos de corrupción cometidos por la propia Cristina Fernández de Kirchner”, y que ante eso, “sin división de poderes, sin sistema republicano, pretende crear un sistema de persecución de quienes no piensan como ella. La arbitrariedad fundada en votos: para combatir el supuesto lawfare”.

Alertaron en la bancada de Carrió que “las presiones directas e indebidas a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sólo están vedadas por la Constitución Nacional y normas internacionales, sino que además adquieren mayor gravedad teniendo en cuenta que la Vicepresidente de la Nación sería la presidenta del Senado en caso de enjuiciar políticamente a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia”. Y que la “gravedad” de estos hechos motiva la presentación contra la expresidenta, “por interferir en el normal desarrollo de las funciones de otro poder del Estado, atentando contra el orden institucional y el sistema democrático”.