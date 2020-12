Denunció a un acosador que a las horas quedó libre y ya volvió a las andanzas

Una joven de nuestra ciudad, con ayuda de otros jóvenes que estaban juntando cartón en el centro, lograron retener hasta la llegada de la policía a un sujeto que, según se indicó, venía acosando mujeres mostrándoles sus partes íntimas y masturbándose frente a ellas. Pero el individuo volvió a la calle pocas horas después, lo que ha generado la indignación de su denunciante que habló del caso con ELDIA.COM.

"En enero de este año fue la primera vez que me lo encontré en la zona de 7 y 45 y se estaba masturbando frente a una chica. Eran como las nueve de la noche, yo empecé a los gritos pero nadie hizo nada", señaló Camila Ramos (26).

La joven explicó que el sujeto ya había sido visto otras veces merodeando por otras zonas como 13 y 44 pero que se movería por el centro. En febrero de este año fue filmado por un vecino masturbándose en la puerta de un edificio.

Se trata de un individuo de unos 50 años, robusto y morocho y viste bermudas, gorra y mochila.

El pasado domingo Camila volvió a verlo cuando se masturbaba frente a una chica en la zona de las paradas de micros frente al ministerio de Economía y en ese marco pidió ayuda para retenerlo hasta que llegara la policía.

"Unos chicos que juntaban cartón me ayudaron. El hombre no dijo nada, no habló. Se ve que tiene un problema mental por lo que no puede andar en la calle. Alguien tiene que hacer algo", señaló Camila.

La policía detuvo al sujeto e intervino en el hecho la Fiscalía 15, se indicó, pero grande fue la sorpresa de Camila cuando al día siguiente llamó a la comisaría Primera para averiguar sobre el caso y le dijeron que el individuo había sido liberado.

"Esto no puede quedar así. Es una personas que anda por la calle masturbándose y en las redes sociales hay otras denuncias. Tienen que hacer algo antes de que pase algo más grave", reclamó Camila.