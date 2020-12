Josefina Mendoza, la diputada nacional más joven del congreso, mano a mano con EL DIA

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Josefina Mendoza, brindó una entrevista en el estudio de EL DIA en la que habló de todos los temas de actualidad. Aborto legal, pandemia y vacunas fueron analizados por la diputada más joven del Congreso.

Mendoza, que ingresó hace 3 años a la Cámara con 25 años, dijo que con la pandemia "aprendimos muchas cosas. Pero más de 4 millones de argentinos perdieron el empleo y tuvieron la necesidad de reinventarse. Por eso es importante trabajar en tratar de generar las herramientas para facilitar esos nuevos emprendimientos".

Respecto a la vacuna anti Covid y el manejo del coronavirus por parte del Gobierno dijo: "El Presidente no supo manejarlo. Se rompió el consenso. Necesitamos escuchar más". Luego agregó que "a esto se le suma que faltó planificación y hay mucha improvisación. Sobre todo con algo tan importante en un momento de incertidumbre como pasó con las vacunas. Comunicaron algo que no estaban seguros que podían resolver pero necesitaron un mensaje positivo. Hoy estamos a días de cerrar el año y no va a ser posible. No hay fechas de nada".

Sobre el proyecto de aborto legal, que tuvo media sanción y la diputada votó a favor, manifestó: "Se viene trabajando hace muchísimos años y después de tantos años de lucha, donde se piensa el aborto como última instancia para no morir, no puedo dejar de mencionar que hoy por parte del oficialismo se use para tapar otras cuestiones".