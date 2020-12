Investigan una presunta estafa con el cobro de pensiones del IPS

La justicia penal platense ordenó ayer abrir una investigación por una supuesta maniobra fraudulenta con descuentos a pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense, a partir de un recurso de amparo en el que se le ordenó al organismo que se le bloquee el CBU del que le venían descontando la totalidad de sus haberes a una pensionada, la apertura de una nueva cuenta y que se le abone la totalidad de sus haberes.

En la resolución, dictada por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata, Emir Caputo Tártara y Juan Carlos Bruni, consta que esto se inició ante un recurso interpuesto por la pensionada del IPS María Eugenia Monsalvo, con el patrocinio de la abogada Romina Delgado, en el que se especificó que la nombrada tiene como único ingreso la pensión derivada del fallecimiento de su esposo. Sus haberes se depositan en una sucursal platense del Banco Provincia habilitada para ese fin; pero desde hace “más de un año no percibe monto alguno en concepto de pensión”, ya que todos los meses, “sin su autorización y desconociendo la modalidad u operatoria empleada, se le debitan la totalidad de las sumas de su cuenta bancaria por diferentes asociaciones, cooperativas, etc.”, detalla la demanda.

La amparista explicó que “llamó por teléfono a alguna de las cooperativas u otras entidades -que desconoce- y de los que surgen los movimientos de cuenta, no obteniendo respuesta favorable”; y citó como ejemplo que “del movimiento de cuenta del 30 de octubre del corriente surge que los haberes le fueron depositados con fecha 29 de octubre de 2020, y ese mismo día le efectuaron todos los descuentos en su haber”.

Además precisó que “surgen distintos descuentos desde ‘Cobro Digital SRL, Multicobro’ en cuya dirección hay un terreno baldío, y otros como ‘extracción de cajero’, siendo que no efectuó ningún pago, ni extrajo dinero del cajero, no pudiendo identificar en estos casos, quién recibió el dinero de los descuentos efectuados en la cuenta”, denunciaron.

La pensionada destacó en su presentación que “infructuosamente, intentó sacar turno para ser atendida en la sede central del IPS, la que está cerrada desde marzo del corriente, y ante esta situación, remitió carta documento a dicha institución con fecha 3 de noviembre del corriente año, no obteniendo respuesta alguna, circunstancia que la determinó a concretar la presente acción, dado que se trata de un derecho de carácter alimentario”.

La Justicia ordenó bloquear el CBU del que se le hacían los descuentos a la denunciante

En la presentación se aseguró que “en el caso no se trata de que la afiliada tenga embargado su sueldo ya que los descuentos se los efectúan mediante su CBU, ello agrava aún más la situación, dado que no tiene cómo defenderse, sino es por medio de la presenten acción que le ordene al IPS (que no le dio respuesta hasta el momento, siendo que mes a mes, se encuentra imposibilitada de percibir su pensión) que se le bloquee el CBU, y se cierre la cuenta de manera inmediata”.

Esta medida, argumentaron, es “para evitar nuevos descuentos que vienen sucediendo desde hace años y la dejan desamparada, privada de su pensión, debiendo recibir ayuda de familiares para poder subsistir mientras su pensión, Dios sabe quién la está cobrando mediante descuentos efectuados en su cuenta”.