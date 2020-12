Hay un detenido por el homicidio del músico: 18 años, con prontuario y un revólver calibre 22

“Yo no tengo nada que ver. Ustedes buscan a mi hermano”, dicen que dijo un joven al ver que los policías lo encaraban en su casa del barrio El Retiro, a la que habían accedido con una orden de allanamiento por la causa que investiga el crimen de Santiago Stirz (34). No tardaron en llegar al domicilio de 42 y 151 donde el sujeto que tenían en la mira alquilaba un cuarto: le dicen “El Rata”, tiene 18 años y fama de “andar en la joda”, contaron en el barrio, sin abundar en explicaciones innecesarias.

Con otras palabras, fuentes policiales se limitaron a confirmar que tiene “varias entradas en comisarías por delitos contra la propiedad”, muchas de ellas de cuando eran menor.

Suponen que se trata del joven que el martes a la noche conducía la moto desde la que le dispararon a Stirz directo a la cabeza, en un presunto intento de robo que duró seis segundos, en 47 entre 20 y 21. De ser así, todavía falta identificar y capturar al supuesto autor del disparo. Y, quizás, a quien los ayudó escondiendo la moto.

En el domicilio donde detuvieron al “Rata” los investigadores secuestraron un revólver marca Pasper del 22; una vaina servida del mismo calibre; tres cartuchos intactos y una vaina servida en el tambor del arma; tres infladores de bicicletas y ropas parecidas a las que usaba el conductor de la moto el día del asesinato: un buzo de color gris, un pantalón de gimnasia azul con rayas verdes y blancas y una gorra con visera blanca, informaron fuentes oficiales.

¿Eso alcanza para ligarlo con el hecho? El arma podría resultar la prueba de oro, siempre que los restos de plomo que obtuvieron en la autopsia que se le hizo ayer a Santiago confirmen que el plomo salió de ese revólver, por los rastros irrepetibles que cada cañón imprime en las balas que lo atraviesan.

Eso lo dirán los peritos balísticos. Por lo pronto, las cámaras de seguridad que filmaron la secuencia del crimen y el derrotero que hicieron los autores antes y después de ejecutarlo, también podrían resultar de mucha ayuda. Con esos registros es que los investigadores reconstruyeron parte del camino que hicieron los criminales, detectando así que minutos después del asesinato asaltaron un kiosco de 48 entre 8 y 9.

“Yo no estaba, pero mi compañero me contó que fue un asalto común”, dijo ayer a este diario el encargado de ese local que abrió hace apenas un mes y del que motochorros se llevaron la recaudación el martes a la noche. Cámaras de los alrededores también capturaron sus imágenes, supo este diario de distintas fuentes.

“El Rata” pasó la noche en la DDI y hoy será trasladado ante la fiscal Cecilia Corfield para que lo indague por el delito de “homicidio”.

Los allanamientos de ayer, siete en total, fueron encabezados por detectives de la DDI La Plata que trabajaron con el apoyo de policías de las comisarías Cuarta; Quinta; Novena; Decimosexta; Policía Local; Comando de Patrullas e Infantería de La Plata. En esos operativos identificaron, además, a tres hombres.

Con seguimiento de cámaras supieron que los criminales asaltaron un kiosco en 48 entre 8 y 9

Por lo que contaron vecinos que lo conocen bien, el acusado no tendría buen vínculo con su familia (sería tío suyo un testigo polémico de un caso policial resonante en La Plata), estaría esperando un hijo y su madre murió hace dos años.

“Tuvo una adolescencia complicada”, resumió una mujer. Santiago Stirz, la víctima, también.

“Lo más impactante es el origen humilde de Santiago y su ímpetu por siempre superarse y salir de situaciones vulnerables como un trabajador. Perdió a su papá hace 14 años y desde antes, capacitándose, y profundizado entonces por dicha pérdida, se encargó de que a su familia no le falte nada”, relató Julia, una docente que tuvo entre sus alumnos al músico asesinado, angustiada por “la injusticia del arrebato de su vida”.

Otra mujer que se declaró conmovida por el caso es Mónica Gatti, la madre de Nicolás Pérez Gatti, el joven de 19 años que también fue asesinado de un disparo en la cabeza el 5 de octubre de 2019 por motochorros que lo atacaron en 121 y 77.

“Qué bronca que sigan pasando estas cosas”, lamentó, “que el Estado no se ocupe de la seguridad del país es realmente lamentable, que no se pueda ni siquiera salir a trabajar tranquilo porque no sabemos si vamos a volver. Tener miedo y sentirse en peligro todo el tiempo no es forma de vivir”.

Para pedir seguridad y Justicia por Santiago, cientos de ciclistas pedalearon anoche 45 kilómetros pasando por distintas comisarías de la Ciudad.

LEA TAMBIÉN En caravana y por la inseguridad, cientos de bicicletas marcharon desde plaza Moreno

A SANGRE FRÍA

Santiago fue asesinado a las 20.58 del martes pasado, cuando iba en su bicicleta a una reunión con amigos y a pocas cuadras de su casa una moto tipo Tornado con dos ocupantes, lo abordó en 47 y 21. Tras un breve forcejeo con el acompañante, éste le disparó directo a la cabeza. Stirz cayó al pavimento y los homicidas escaparon sin llevarse nada de lo que presuntamente querían -la guitarra, la bici, el celular, la bolsita en la que el joven de 34 años tenía un vino y unos maníes para la picada- pero se llevaron su vida.

Stirz estudiaba Arquitectura, trabajaba en el Rectorado de la UNLP y tocaba la guitarra. Tenía a su mamá, sus tres hermanas y una sobrina, además de primos, tíos y amigos que ayer lo despidieron en la intimidad, al amparo del reclamo de todos: Justicia.