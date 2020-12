¡Volvió la Chiqui! Así fue el regreso de Mirtha Legrand a la televisión tras nueve meses

"¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? ¡Qué linda vuelta, qué maravilla!", fue lo primero que dijo La Chiqui.

"Muchas gracias. Volver acá después de nueve meses… ¡Dios mío! Me parece tan raro. Ayer me costó dormirme", contó Mirtha.

"Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy, es un vestido en red azul Francia bordado en piedras a mano. Es de Claudio Cosano", describió la conductora su look, al que completó con aros, anillos y pulseras.

Posteriormente, Legrand se puso seria y recordó con emotivas palabras a su hermana Goldy, quien falleciera el 1 de mayo de este año.

"Si me permiten, voy a dedicar este programa de hoy a una persona que se fue hace unos meses: mi amada y querida hermana Goldy. Para ella, este programa de hoy y todo mi amor", expresó La Chiqui, en su regreso a La noche de Mirtha.

"La extraño y la sigo queriendo. Es parte de mi vida y me cuesta pensar que ya no está entre nosotros. Goldy, donde estés, este beso es para vos", concluyó Mirtha la dedicatoria, mientras su nieta Juana Viale la tomaba de una de sus manos.

Silvia "Goldy" Legrand, actriz y hermana gemela de Mirtha Legrand, falleció el 1 de mayo a los 93 años, tras casi medio siglo alejada de la actividad artística pero parte de un linaje familiar que es sinónimo del espectáculo en la Argentina.

Silvia nació junto a Mirtha el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, bajo el nombre real de María Aurelia Paula Martínez, hermanas dos años menores de José Antonio Martínez Suárez, reconocido cineasta fallecido en agosto de 2019, también a los 93 años.

Pero al contrario que sus dos activos hermanos, "Goldy" dejó la actuación y nunca regresó en 1972 tras asumir el rol de Mariquita Sánchez de Thompson en la película “Juan Manuel de Rosas” dirigida por Manuel Antín.

VACUNA Y CRÍTICA AL GOBIERNO

Al ser consultada si tiene intenciones de vacunarse, Mirtha respondió: “Si nos dan la seguridad que no hace daño… Soy una mujer en grupo de riesgo, tengo mucho más de 60 años. Entonces, alguien me tiene que asegurar que no me va a hacer daño. Yo prefería la Pfizer”. Estas declaraciones de la Chiqui tienen lugar en medio de la polémica que se generó en los últimos días a raíz de que saliera a la luz que la vacuna Sputnik V (el Gobierno Nacional firmó un contrato por 15 millones de dosis de la misma) aún no fue aprobada para ser aplicada en personas de esa edad. En ese sentido, a la diva le preguntaron por su opinión acerca de las medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia. “Fueron pésimas”, se limitó a contestar la Chiqui.