Un hola para decir adiós: Cómo será el regreso de Mirtha a la tevé

El 15 de marzo había sido el último programa que Mirtha Legrand condujo por El Trece antes de que, por precaución y para evitar riesgos de contagio, la animadora se recluyera en su casa dejando la conducción del envío en manos de su nieta Juana. Pasaron nueve meses y La Chiqui, siempre informada y siempre deseando volver, finalmente regresará a la televisión esta noche, desde las 21.30, en un programa especial que marcará su regreso pero también su despedida de la tevé en este 2020.

Planear su vuelta no fue fácil, sin embargo, con 93 años, edad suficiente para decidir por ella misma, Mirtha lo decretó.

“Ella decidió tomar este riesgo, pero vamos a darle todas las garantías para que esté a salvo”, dijeron desde la producción del envío desde donde anunciaron que la mantendrán en una “burbuja” sanitaria.

Según adelantó la productora StoryLab, que dirige su nieto Nacho Viale junto con su socio Diego Palacio, el programa se emitirá “con estrictos protocolos sanitarios” para cuidar a la diva televisiva.

La cena de abuela y nieta funcionará a modo de despedida de uno de los años más difíciles para la conductora, no solo por la dura decisión de ausentarse del aire por la pandemia, algo inédito en sus más de 50 años en la televisión, sino también por el fallecimiento de su hermana gemela Goldy (el 1 de mayo), a quien sigue llorando todos los días.

“A Goldy la extraño, la extraño, no pude llevarle ni una flor, pero pronto voy a ir a verla. Ahora se puede; la extraño tanto”, dijo en una entrevista con La Nación horas antes de su vuelta a la tevé.

“La Chiqui” saldrá de su departamento en la Avenida Libertador y, tras diez minutos de viaje en auto, con su chofer particular y su ayudante leal, llegará al estudio mayor donde se grabará el programa cerca del mediodía.

La animadora no pasará en el camarín más tiempo del necesario, en tanto, llegará lista, ya maquillada y peinada. En su espacio privado, sólo se cambiará (lucirá un diseño de Claudio Cosano, el que más le gustó de cuatro modelos que el diseñador le envió a su casa para que eligiera) y aguardará ahí hasta que las luces y las cámaras estén listas para dar comienzo al show.

La producción del envío informó a la prensa que por precaución se tomó la decisión de hisopar a todas las personas que deben mantener contacto estrecho con Mirtha antes y durante el envío, y se reforzarán los cuidados en el estudio, camarines, pasillos. Además se limitó al mínimo indispensable la cantidad de empleados necesarios para la grabación.

La producción instalará un vallado para cuidar a la conductora y se despejará el estacionamiento del estudio para que al llegar pueda pasar desde su automóvil a su camarín sin rodeos ni gente deambulando.

Con el menú a cargo de la chef Jimena Monteverde ya en sus platos -aunque nadie espera que Mirtha rompa su coqueta costumbre de no probar bocado en cámara-, abuela y nieta mantendrán un ida y vuelta distendido seguramente sobre cómo vivieron 2020 y los desafíos para 2021.

Los elogios de Mirtha a Juana por haberle cuidado el programa están descontadas. La Chiqui no se ha cansado, en sus escasas declaraciones telefónicas durante la pandemia, de manifestar lo “fantástica” que estuvo su nieta al frente del programa y cuánto mejoró con las emisiones. “Es extraordinario cómo ha evolucionado desde los primeros programas hasta hoy, tuvo un cambio magnífico. Se maneja con gran soltura, segura, sabe lo que dice y qué preguntar. Además, está bellísima. Juana Viale es la revelación del año. Además, el público la adora, algo muy meritorio porque no es fácil conquistar a la gente”, admitió la orgullosa abuela.

Dicen que será un envío llena de sorpresas (”no va a ser una noche más”, adelantaron desde la producción, misteriosos) por lo que, además de la presencia de Juana, existe la posibilidad de que otros miembros de su familia, como Nacho Viale o su hija Marcela Tinayre, con los que Mirtha tiene contacto habitual y que no suponen un riesgo, se unan a ellas en algún momento.

“UN AÑO ESPANTOSO”

La pasó mal en el encierro. “Fue un año espantoso, me la pasé encerrada y eso me hizo un daño enorme. Me cambió mi humor, mis ganas de vivir. El aislamiento es una cosa espantosa. Quizás me lo tomé demasiado en serio, pero tenía que hacerlo. No salí ni al balcón. Hablé con un neurólogo para comentarle que hasta la voz me había cambiado”, confesó la animadora que recién cuando se terminó el ASPO y comenzó el DISPO hizo su primera salida a la calle.

Por eso está feliz con este regreso. “Se hizo muy largo este tiempo sin ir a mi programa, fueron nueve meses que estuve ausente”, sostuvo y se mostró “ansiosa por volver, con muchas ganas”.

En relación a la pandemia, dijo que se va a vacunar pero que prefiere “la americana, la de Pfizer” porque “de la rusa no estoy muy segura”.

Además confesó que “no” extrañó entrevistar invitados y que le gustaría haber tenido sentado al Presidente en su mesa, a quien invitó a través de una llamada, en el que él la atendió “muy amable”.

Sobre su futuro en la tevé, dijo su clásico “no sé” aunque lo que sí aseguró es que si en 2021 vuelve a la pantalla no será con dos comidas televisadas. Si tiene que elegir, se quedaría con los almuerzos del domingo.

Tras el regreso de esta noche, “Almorzando con Mirtha Legrand” se llevará a cabo, a las 13.30, con Juana al frente, como ya lo hizo en 78 oportunidades en los últimos nueve meses.

Los invitados a almorzar serán Selva Alemán, Rodolfo Ranni, Pablo Ruiz y el director del SAME, el médico Alberto Crescenti.

“A Goldy la extraño, la extraño, no pude llevarle ni una flor, pero pronto voy a ir a verla. Ahora se puede; la extraño tanto”