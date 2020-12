La NASA habría identificado el cohete propulsor de una misión fallida de hace 54 años: en la jornada de hoy el objeto, identificado como "2020 SO", pasará más cerca de la Tierra y los científicos esperan encontrar evidencia concluyente de que el punto en sus monitores realmente es un "fantasma" de la carrera lunar de la Guerra Fría.

Todo comenzó el 19 de septiembre de este año cuando Paul Chodas, gerente del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, cuando comenzó a estudiar dicho objeto, el cuál otros astrónomos habían visto en el cielos nocturnos justo el día anterior.

El programa informático con el que estaba trabajando mostró que el objeto siguió una trayectoria casi circular ligeramente fuera de la órbita de nuestro planeta. Y el plano de la órbita del objeto estaba apenas inclinado en relación con la de la Tierra.

Por curiosidad, Chodas ejecutó su simulación al revés y con el tiempo marcando hacia atrás, vio pasar 2020 SO muy cerca de la Tierra en septiembre de 1966. “Lo suficientemente cerca como para que se haya originado en la Tierra”, dijo, según precisó The New York Times.

El experto actuó rápido y envió un correo electrónico a otros astrónomos con un asunto de "2020 SO = Surveyor 2 Centaur r / b?" En los meses siguientes, tanto los observadores del cielo aficionados como los astrónomos profesionales han estado rastreando este espectro con sus telescopios, siguiendo lo que muchos creen es un cohete propulsor que voló hacia la luna hace más de 50 años durante una misión fallida de la NASA.

La nave especial en cuestión es el "Surveyor 2", la cuál se estrelló contra la luna 16 horas después del lanzamiento. Uno de los tres pequeños motores conectados a las patas de la nave no se encendió y el empuje desequilibrado hizo que girara.