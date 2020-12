Reclamo del Sindicato de Choferes en la casa de Mirtha Legrand: los motivos

Un reclamo del Sindicato de Choferes en la puerta de la casa de Mirtha Legrand, en el barrio porteño de Palermo, generó una enorme sorpresa este martes. En un principio se habló de allanamiento, aunque la conductora después lo desmintió y dio su versión de los hechos.

La noticia explotó en "Informados de Todo", programa de América que conduce Guillermo Andino. Allí, Luis Ventura aseguró: "Están allanando la casa de Mirtha Legrand. En Scalabrini Ortiz y Libertador. Esto es a propósito de una causa que tiene que ver con una deuda de cinco millones de pesos por evasión de aportes al sindicato de choferes. Están buscando comprobantes y facturaciones"..

Su compañero Mauro Federico agregó: "Hay un trabajo de la Policía, que está llevando a cabo este relevamiento", aunque aclaró que "no se forzó ninguna puerta, se tocó el timbre" y que "buscan documentación que pueda demostrar o no la existencia de este delito que se le imputa".

Ante esto, Mirtha Legrand decidió salir a aclarar lo sucedido en diálogo con el portal de Clarín. "Es el sindicato de choferes, porque él (por su chofer) está afiliado a otro sindicato ya hace tiempo. Lo que quieren es que mi chofer se afilie al sindicato de choferes", comenzó indicando la diva.

"Yo no me ocupo de estas cosas, para ese tipo de trámites está mi contador. Es muy desagradable, es como invadir una casa, siento que no corresponde", añadió.

En julio de este año un portal gremial publicó una carta documento que se le envió Mirtha Legrand advirtiéndole del conflicto que se avecinaba. En la misma se la intimó al pago pendiente de un porcentaje del salario de Marcelo Campos, conductor de la familia, y el monto adeudado correspondía a poco más de 400 mil pesos.

A su vez, otra carta documento le llegó a Story Lab, productora perteneciente a Nacho Viale, nieto de Mirtha. El reclamo era el mismo pero la suma exigida era más elevada: alrededor de 4,8 millones de pesos.

"Dada la información que se encuentra circulando en diferentes medios, negamos rotundamente que tanto la Señora Mirtha Legrand como STORYLAB S.A. deban suma alguna al Sindicato de Choferes Particulares", respondió la productora en aquel entonces.