La economía cayó 7,4%, pero se recuperó un poco contra octubre

La economía aceleró su ritmo de caída interanual en octubre, que cerró con un retroceso de 7,4 por ciento en relación con el mismo mes del año pasado. En septiembre esa medición había sido de -6,3 por ciento, de acuerdo a los datos publicados por el Indec.

La actividad económica, de todas formas, mostró un repunte medido de manera intermensual por sexto mes seguido. Fue de casi 2 por ciento en comparación con septiembre.

La tendencia muestra que la recuperación mensual es sostenida, pero que el ritmo de contracción interanual sigue siendo alto, aunque menos pronunciado que en los primeros meses de pandemia y medidas de aislamiento social, según Infobae.

De acuerdo a la serie histórica de Indec, solo en 2 de los últimos 30 meses la economía mostró un crecimiento interanual.

Con este mismo criterio, la economía había llegado a desplomarse un 25,4 por ciento en abril, un mes completo con restricciones rígidas al movimiento de personas y a la actividad productiva. Desde ese momento las cifras de derrumbe fueron amainando en la medida en que el Gobierno permitió reaperturas parciales.

Así, en mayo el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) marcó -20 por ciento, en junio -11,6 por ciento, en julio -12,7 por ciento, en agosto -11,4 por ciento, en septiembre -6,3 por ciento y en octubre -7,4 por ciento. De acuerdo a la serie histórica de Indec, solo en 2 de los últimos 30 meses la economía mostró un crecimiento interanual.

De acuerdo a estimaciones oficiales, con el dato de actividad, la economía “supera el nivel de marzo y se ubica sólo 5 por ciento por debajo del nivel pre Covid-19 en febrero de la serie sin estacionalidad”, explicaron desde el Ministerio de Economía.

A excepción de Intermediación financiera (bancos), todos los sectores económicos que conforman el EMAE de Indec registraron caídas en la comparación interanual, entre las que se destacaron las disminuciones de Transporte y comunicaciones (-20,3 por ciento) y Hoteles y restaurantes (-54,5 por ciento), por su mayor incidencia negativa en la variación del nivel general.

Economía destacó que algunos rubros tuvieron caídas menores a las que habían registrado en septiembre. Otras Actividades de Servicios con una baja de -26,7 por ciento interanual (vs. -47,8 por ciento en septiembre) y la Construcción que cayó -13,3 por ciento interanual (vs. -25,6 por ciento en septiembre). Otros sectores que desaceleraron la caída fueron, entre los servicios, Administración pública (-7,7 por ciento interanual vs. -10 por ciento en septiembre), Enseñanza (-4,7 por ciento interanual).