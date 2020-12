Milagro de Navidad: la historia de cinco clásicos de las Fiestas que casi no se filman

“MI POBRE ANGELITO”

La película más vista de Navidad casi no se hace debido a un estudio que no supo ver el éxito que se avecinaba: “Mi pobre angelito” debía realizarse bajo la órbita de Warner por un presupuesto de 10 millones de dólares, monedas para Hollywood, y a pesar de que la cinta llevaba el sello de John Hughes (el director de “El club de los cinco” es guionista y productor), cuando las travesuras de Kevin se volvieron un poco más costosas y el equipo intentó pedir un poco más de dinero, Warner, que no confiaba en el proyecto porque no comprendía a quién se dirigía, no torció el brazo.

Pero, claro, Hughes, veterano del cine, no se quedó cruzado de brazos: mientras las negociaciones con Warner se desarrollaban, se encontró en secreto con la gente de Fox, que accedió a realizar la película por un puñado de dólares más.

Claro, había que esperar a que Warner decidiera cancelar el rodaje, por cuestiones legales, para retomarlo bajo la órbita de Fox. Y así fue: Warner no quiso sumar 4 millones más a su presupuesto de ninguna manera, y el día en que envió a su ejecutivo para cerrar el rodaje, detrás de él iba el productor del filme, anunciando que siguieran trabajando, pero ahora, gracias a la billetera de Fox.

Lo increíble es que la disputa era por 4 millones de dólares más. Con un presupuesto final de 14 millones, “Mi pobre angelito” cosechó más de 500 millones de dólares en la taquilla, y mucho más aún en video y merchandising...



“Mi Pobre Angelito” cambió de estudio

“ELF”

“Elf” es una de las películas navideñas preferidas de toda una generación. Pero nunca debió filmarse: ridícula en su premisa (un elfo de Papá Noel, pero gigante, decide buscar a su padre real), la cinta de Jon Favreau es protagonizada por Will Ferrell, quien entonces parecía una elección ridícula, un actor de sketches televisivos con una tendencia al trazo grueso. Y encima, la decisión del filme de homenajear a “Rodolfo el reno de la nariz roja”, provocó tanganas legales por supuesto plagio.

Pero un milagro navideño operó y, como suele suceder con todas las películas exitosas, los planetas se alinearon: Ferrell resultó ser un extraordinario actor de comedia con una sensibilidad muy especial, los problemas legales se disiparon gracias al trabajo del equipo legal de la película y la ridícula cinta de Navidad, escrita por un equipo de anónimos trabajadores de la industria, dirigido por un actor y producido por un grupo de bienintencionados sin experiencia, se convirtió en una de las películas más visitadas de la Navidad.

“GREMLINS”

Chris Colombus, el director de “Mi pobre angelito”, también es el autor de este otro clásico navideño. Y, al igual que aquella, a la producción de la emblemática película de bichitos no le faltaron problemas.

Y “Gremlins”, en realidad, nunca debió ver la luz: Colombus, guionista del filme de Joe Dante, escribió la historia a partir de escuchar un grupo de ratones dando vueltas en la oscuridad de su departamento, pero con la intención de mostrar el texto en Hollywood para reflejar su talento y que lo contrataran de algún estudio.

Pero la historia le interesó a Spielberg, para quien era una de las más originales historias que había leído en aquella década del 80. Con Spielberg como productor, Warner aceptó poner algo de dinero, aunque no demasiado: 11 millones de dólares para producir una peliculita. Otra vez, Warner no tenía demasiada fe en aquel proyecto de guion sangriento pero navideño, de criaturas adorables pero voraces, que no se sabía bien a qué público debía apelar y que, criticada por su violencia, llevó incluso a alterar el sistema de clasificación, creando un nuevo rating que cambiaría la industria al crear un nuevo nicho: para mayores de 13 años.

No importó que no hubiera confianza: “Gremlins” fue uno de los grandes sucesos de 1984, multiplicando por 20 la inversión inicial solo en la taquilla de Estados Unidos.

“EL EXTRAÑO MUNDO DE JACK”

La mejor película de Tim Burton que Tim Burton no filmó es tan extraña que nadie entendía para quién era. Claro, la animación era considerada todavía un medio para chicos, y “El extraño mundo de Jack” era a la vez navideña y tenebrosa. Y a Disney no le gustó nada, al punto de que echaron a Tim Burton.

¿Cómo? Sí: Tim Burton inició su carrera trabajando para Disney, donde desarrolló varios de sus cortos. Era un talento descomunal, pero con una visión extraña que no encajaba en la mirada corporativa. Un día presentó un proyecto sobre un hombre con rostro de calavera que reina en la tierra de Noche de Brujas y que un día descubre la Navidad: una historia en base a un poema que había escrito él mismo. A la casa del ratón le pareció demasiado rara. Algunos meses más tarde, lo echaron, por no poder ofrecerle “a sus solitarias criaturas de la noche suficiente espacio”.

A Tim Burton le fue mejor sin Disney: dirigió en un lustro “Beetlejuice”, “Batman” y “El joven manos de tijeras”, y se convirtió en el director más cotizado del mercado. Entonces, Disney se acordó de aquel proyecto, que todavía desvelaba a Burton: los derechos de la historia, por haber sido desarrollada durante su tiempo en Disney, eran de la compañía de Walt.

La Casa del Ratón no dudó: golpeó las puertas del tipo al que habían echado, para comenzar a planificar una adaptación de aquella historia demasiado extraña. Pero Burton se había comprometido a filmar la secuela de su “Batman”: como no quería dejar pasar la chance de hacer la cinta animada, llamó a Henry Selick, compañero de desventuras en aquellos días de Disney donde sus ideas eran consideradas bizarras, para que dirigiera su visión.

Así, “El extraño mundo de Jack” fue dirigida por Henry Selick, y no por Tim Burton (a pesar de que en el poster en inglés la película se promociona como “El extraño mundo de Jack, de Tim Burton”, lo que, claro, generó importantes resquemores en el equipo).

Pero hasta ese momento, la historia no era más que un concepto y algunas ideas visuales. Michael McDowell fue elegido para escribir el guión, pero pasaban los días y no entregaba las páginas. Bajo un presupuesto acotado y con el tiempo que apremiaba (el proceso de filmar en stop motion es particularmente extenso), el equipo de Selick comenzó a adelantar lo que podía, animando, por ejemplo, las escenas musicales, con letra y música de Danny Elfman.

Eventualmente, McDowell, por entonces afligido por una terrible adicción, dejaría el proyecto y Caroline Thompson, guionista de “El joven manos de tijeras” y pareja de Elfman, entraría para cerrar la historia. Contra todo pronóstico, se estrenó “El extraño mundo de Jack”: tibia en la taquilla, con el correr de los años se convirtió en un fenómeno de culto que vende millones de dólares en merchandising.

“DURO DE MATAR”

“Duro de matar”, la película que lanzó al estrellato a Bruce Willis, es una de esas películas en las que todo podría, o debería, haber salido mal. Era, por empezar, un proyecto con tufillo a ridículo: “Rambo en un edificio con oficinas”, era la idea del estudio, que quería capitalizar el éxito de la cinta bélica de Stallone. Para ello, querían adaptar una novela de Roderick Thorp, policía transformado en novelista, que, aunque navideña, era oscura, cínica, una historia de terrorismo internacional que culminaba con la hija del protagonista cayendo de un edificio junto al villano, que la había convencido de trabajar para sus operaciones. Encima, la novela llevaba años intentando ser adaptada, y por esas cosas de la letra chica de Hollywood, como en el proyecto inicial había estado involucrado Frank Sinatra como protagonista, tenían que ofrecerle a él el papel. Sinatra tenía entonces 72 años.

Sinatra, lógicamente, no participaría. Pero, por cuestiones de presupuesto, el equipo que encabezaba el productor Lloyd Levin no podía contratar a un gran nombre: así es que dieron con Bruce Willis, entonces una estrella televisiva sin experiencia en cine. Un actor cómico, y, por aquel entonces, para nada parecido a Rambo: un tipo como cualquiera para encabezar una cinta de acción en los anabolizados 80…

Levin también pensó fuera de la caja al traer al primer guionista del proyecto a bordo: Jeb Stuart era un trabajador del medio sin un peso partido al medio, pero sería clave en la historia, porque fue él quien introdujo la idea de que John McClane debía ser un tipo cualquiera que viaja a Los Angeles buscando reconciliarse con su esposa. Cuenta la leyenda que, tras una pelea con su mujer, Stuart salió a andar en auto con un poco de imprudencia, y casi no la cuenta. Arrepentido, y en lugar de volver a casa a pedirle perdón a su mujer, imaginó la historia de un policía que aprende a pedir perdón antes de que sea demasiado tarde.

Stuart firmó el primer guión, el que ayudó a poner en marcha el filme, pero el estudio pensaba que al texto le faltaba gracia, chispa, y contrató al experto en comedias de acción Steven E. de Souza para retocarlo. Como consecuencia, con el rodaje comenzando, no había guión definitivo. Pero De Souza no solo cumplió en entregar las páginas a tiempo: también ofreció otro giro clave en la trama, transformando a los oscuros terroristas en meros ladrones. Más elegante.

Rodado en el edificio de Fox Plaza donde trabajaban cientas de personas en medio de un rodaje que requería de explosiones e incendios, con accidentes en el set y demasiadas manos en la sopa a la hora de escribir el texto, con una estrella que el propio equipo de promoción decidió no poner en el poster porque no parecía muy serio pensar a aquel Willis como un machote, “Duro de matar” parecía condenada al fracaso. En lugar de eso, multiplicó por 10 la inversión inicial en la taquilla, y es una de las películas navideñas más visitadas del cine moderno.



Nadie confiaba en “Duro de matar”