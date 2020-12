La angustia de Cinthia Fernández en Nochebuena: "Mi hija está en carne viva"

Cinthia Fernández vivió una particular Nochebuena por una accidente que sufrió una de sus hija el miércoles, cuando estaba al cuidado de Matías Defederico. Según contó, la menor se cayó de un monopatín eléctrico y tiene fuertes dolores en la espalda.

“Mi hija está en carne viva. Se cayó del monopatín eléctrico, que la subió el padre. Una idea genial", indicó con ironía ayer en Los Ángeles de la Mañana (LAM). "Decí que tenía obra social… No era un monopatín de niños, era de adultos. Estoy re angustiada, pasé una noche re fea porque ella está en carne viva”, añadió.

En relación a cómo se encontraba su hija -que no aclaró cuál de las tres es pero se infiere que alguna de las mellizas porque especificó que tiene siete años-, precisó: “Por el COVID, me dijeron que espere y observe que no vomite ni nada. No dormí en toda la noche… Ella tiene un globo en la cabeza por los golpes. En la espalda está en carne viva por eso no puede dormir. Hay que ver cómo reacciona el cuerpo…”.

En la antesala de lo que fue la Nochebuena, dijo: “Voy a pasar una hermosa Navidad… Ayer ella me decía ‘fue culpa del monopatín, fue culpa mía, no fue culpa de mi papá’. Y después me decía: ‘Mamá, me duele todo’. Está en carne viva en la espalda, el cuello, la parte de abajo de los codos y la cabeza’. Le puse una gasa e imaginate que no puedo ni bañarla. Estoy estresadísima. Me angustia pensar qué podría haber pasado…”.

Cinthia se mostró muy enojada con Matías Defederico y, ante la consulta de Ángel De Brito sobre cómo reaccionó él ante esta situación, lanzó: “¿El padre qué me va a decir? Agradecer que tiene obra social…”.