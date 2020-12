Dos días con peleas a botellazos, pedradas y machetes en la Zona Roja

Las peleas entre dos bandos enfrentados de El Mondongo puso en alerta a los vecinos que volvieron a elevar su reclamo para que trasladen la Zona Roja a otro sector de la Ciudad. Se trata de “un grupo de travestis” y otro de chicos que “serían soldaditos”, conforme revelaron los frentistas. El domingo 27 de diciembre último, en 62 y 1, “hubo serios desmanes a eso de las 6 de la mañana”, señaló una mujer que prefirió el anonimato. Según relató, “cuando escuché los gritos me asomé por la ventana y vi cómo se tiraban con botellas, se daban puntazos con cuchillos caseros y causaban destrozos”.

La secuencia se repetiría tres días después, en 4 entre 64 y 65. En diálogo con este diario, Delia Azurruscu aseguró que “fue una batalla campal en la que voló de todo. Los vecinos les gritábamos desde las ventanas que por favor paren pero recibíamos insultos y amenazas”. En la reyerta no faltaron los botellazos, las piedras, las peleas con fierros y hasta machetes. Un testigo afirmó que un morador del barrio resultó herido y que “llamamos a la comisaría novena y al 911 y nadie vino”. Desde la seccional, en tanto, remarcaron que “no hubo ningún alerta”. En su declaración. Azurruscu sostuvo que todo comenzó cerca de la 1.30 de ayer y “se repitió dos horas después”. En esa línea, indicó que “había travestis armados con machetes. Cuando parecía que se había calmado todo, a las dos horas empezaron otra vez”. Asimismo, contó que “la cuadra quedó minada de vidrios que los mismos vecinos tuvimos que barrer para que pudieran salir los autos esta mañana. Es un infierno, no damos más, nos insultan, nos amenazan. A las 7 y media de la tarde ya no podemos salir”, lamentó.