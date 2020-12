Guerra abierta: Dalma, Gianinna y Verónica, todas contra Morla

Sigue la guerra entre Dalma y Gianinna y Matías Morla, abogado de Maradona: una batalla por la herencia, pero también por demostrar ciertos supuestos manejos de Morla con Diego, a quien antes de la muerte del astro las hijas del Diez señalaban como el culpable de la distancia entre ellos.

Y la guerra sumó este martes un nuevo episodio: mientras Dieguito Fernando (sí: el hijo menor de Diego) era intimado vía carta documento y Verónica Ojeda se indignaba, Gianinna y Dalma movieron sus fichas y apuntaron sus cañones en la dirección de Matías Morla.

Porque la misma notificación, que según Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, no tiene ninguna validez, le llegó a las hijas del Diez. “A mi también me notificaron. Yo no estaba. Ni idea quien la firmó. Pero la tengo acá. Todo es una locura”, escribió Gianinna en las redes. Horas después, se sumó Dalma: “Y ahora todos pueden ver LO QUE DIJE HACE MUCHO TIEMPO... Este tipo es lo más violento que hay... Y más que nada lamento este tuit porque tenés 2 hijas mujeres...Pero las vas a pagar MM” (SIC), escribió la actriz con un irónico beso.

La furia de Dalma contra Morla fue en aumento después de la muerte de su padre. El abogado acusó a Gianinna de haberle impedido el acceso al velorio para despedir a su amigo, y la actriz salió en defensa de su hermana y le respondió con dureza: “Agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto“, señaló. También lo acusó de no atenderle el teléfono y exigió que deje en paz a su padre: “Si tan amigo decís que sos, dejá de exponerlo, rata inmunda”.

Así las cosas, Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando se encuentran alineados en oposición a Morla. Resta saber la posición de Jana, hija del Diez con Verónica Sabalain, y de relación complicada con las otras hijas del Diez, y qué rol jugará Diego Maradona Junior, el hijo de Cristiana Sinagra, que todavía no fue notificado por no vivir en el país.