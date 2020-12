Sigue la polémica por el perro que mordió a un niño en un comedor platense

La madre del menor que denunció haber sido mordido por un pit bull mientras esperaba recibir una vianda de comida en un comedor social de la periferia platense, rechazó la versión aportada por la dueña del can y denunció que la mascota que atacó a su hijo no fue estudiada por zoonosis como, dijo, marcan los procedimientos en esos casos.

Como se informó, Daniela Cantero contó que un pitbull mordió a su hijo de 12 años cuando estaba haciendo la fila para recibir alimentos en un comedor ubicado en 33 bis entre 146 y 147 pero Roxana Velázquez, encargada del comedor y dueña del pitbull desmintió parte de los hechos y dijo que fue su marido quien se encargó de lleva al niño al hospital. También dijo que el menor no habría sido atacado en la fila del comedor sino en el momento en que habría ingresado a la casa del responsable de ese centro y agredido al perro.

Más allá de esa controversia, la madre del niño dijo ELDIA.COM que "nadie ha hecho nada nada con el perro y me dicen que tengo que poner un abogado para que se lo saquen al dueño y lo lleven a revisar".

"Cuando fueron a intervenir los perros no estaban y me están dando vueltas", reclamó Cantero que además se quejó por el trato recibido telefónicamente.

La mujer dijo que el niño ya fue dado de alta (recibió varios puntos de sutura en el muslo de la pierna izquierda) y que "me pidieron que compre un montón de cosas pero no tengo recursos y no recibí ninguna ayuda".