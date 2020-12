“Me echó por ser madre”: la ex corista hizo una grave denuncia contra Miss Bolivia

Carolina Pacheco, corista principal de Miss Bolivia desde 2010, decidió “darse por despedida” en febrero último, ya que en 2018 tuvo a su hijo y su trabajo de inmediato mermó. Por ese motivo, denunció a la cantante ante la Justicia laboral.

“Queda en evidencia que me quedé sin trabajo por haber tenido un hijo, porque eso fue lo único que cambió. Me echó por ser madre”, sentenció Pacheco en diálogo con Télam. Desde que se sumó como acompañante del proyecto solista de María Paz Ferreyra (verdadero nombre de Miss Bolivia), Carolina “no paró” de trabajar tanto en shows porteños como en las giras por las provincias y en países como Noruega, Costa Rica, Colombia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

“Creo que hace falta visibilizar que el músico sesionista es un trabajador. Hay leyes y todos tienen que seguirlas. No estamos haciendo un favor cuando subimos a un escenario a hacer un trabajo”, especificó la demandante, que insistió en que su relación laboral iba bien hasta que nació su hijo: “Apenas quedé embarazada lo informé, pregunté cómo seguía y me respondió ‘vamos viendo’. Después de parir, ella me dijo que podía volver cuando yo quisiera, dejando a mi hijo en Buenos Aires”. Según Pacheco, con la “excusa” de que “no estaba bueno” que fueran diferentes vocalistas, no la convocaban ni siquiera para las fechas locales. “Durante el embarazo me trataron bien, pero después me di cuenta de que estuve entrenando a mi reemplazo”, reconoció.

Además, indicó que al comentar la problemática, Ferreyra le pidió que no tuviera “celos infantiles”, le aclaró que “trabajaría con quien quisiera” y responsabilizó al management de no querer viajar con niños. “Una burda mentira, ya que esa misma empresa representa a dos bandas conocidas por viajar con bebés y niñes en sus giras”, precisó la vocalista, que agregó: “Desde que parí hasta que mandé la primera carta documento, me convocaron a no más del 15 ó 20 por ciento de las presentaciones en las que antes hubiera trabajado”.

Ferreyra, que decidió responder de manera escrita, discrepó en algunos puntos y señaló que la relación laboral entre ambas tuvo un corte de un año y medio, “aproximadamente” en 2014, cuando Pacheco renunció y luego se “reincorporó” hasta diciembre de 2019 y que durante ese lapso “se presentaba o no, según sus actividades. Obviamente, siempre avisaba, salvo la última vez, que se ausentó sin aviso previo”.

Además, Miss Bolivia aseguró que aunque existieron las notificaciones para conciliaciones que Pacheco menciona, “jamás me fueron entregadas”. La denunciante le retruca, diciendo que “figura en el expediente” los telegramas que recibió, “fue notificada para las conciliaciones virtuales y nos plantó. Recién después de eso, iniciamos la demanda”.

“Como política de la banda desde el día uno, no viajamos con menores, debido a los riesgos que ello implica. (...) Por ello se le propuso participar de los shows que se realizaban en CABA y Conurbano. (...) Ella estuvo de acuerdo. En la banda hay otras tres personas que han sido madres/padres y siguen trabajando sin inconvenientes”, fue la justificación de la autora de “Tomate el palo”.

Una vez más, Pacheco contradijo sus argumentos, dándole a Miss Bolivia quizás donde más le duele, en su feminismo: “Los músicos somos empleados con derechos laborales. Una artista que cita al feminismo constantemente y hace uso de lo popular mientras atropella al trabajador y deja sin trabajo a una mujer puérpera solamente por haberse convertido en madre es como mínimo escandaloso. Si no querés trabajar con una madre, la desvinculás. Creo que ella no se percibe como empleadora a la hora de los derechos laborales. Yo creo que si no es con conciencia de clase, el feminismo no es tal”.