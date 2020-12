“Los hijos del viento”: retrato de un fotógrafo que recorre mundos para abrir universos

El artista plástico y fotógrafo Martín Barrios es un viajero empedernido, un prolífico fotógrafo y el objeto del documental “Los hijos del viento”, de Marcelo Gálvez, parte de la competencia latinoamericana del Fesaalp, que continúa, virtual y gratuito, hasta mañana. Un relato sobre un hombre que pasó 40 años viajando, recorrió más de 80 países y sacó más de 50 mil fotos, y sobre su arte y lo que revela, y también una búsqueda del director por entender “por qué Martín hace lo que hace, viajando a lugares donde incluso expone su integridad para tomar fotos”.

“Los hijos del viento” es, en ese sentido, ante todo, dos cosas: una película sobre las fotografías, en un sentido profundo, que dialoga con una conversación entre amigos donde Gálvez busca respuestas y encuentra revelaciones: entre anécdotas de tiroteos, principio de congelamiento y otros peligros, y con recursos mínimos (es una película profundamente independiente, que le llevó cuatro años a Gálvez), y cociendo todos los elementos a disposición (imágenes, entrevistas, reconstrucciones y la banda sonora de Luis Volcoff, “que te sitúa en otro espacio: no son lo mismos las texturas sonoras de las secuencias de China, de África, de Borneo”) “intentamos crear un clima íntimos que te ayudan a percibir las fotografías sin elementos que te distraigan”.

La película nació “el día que Martín Barrios me regaló uno de sus libros de fotografías, ‘Andar por ahí’”, cuenta Gálvez. “Me encontré con una serie de imágenes con gente de otras culturas que no había visto en mi vida. Eso me generó un montón de preguntas. El libro trabaja con una prosa autorreferencial, un tono poético, que no construye se ancla en las imágenes, sino que corre por otro lado: se me abrió un abanico de sentidos que me despertó gran curiosidad”, agrega el cineasta egresado de la UNLP y docente universitario, autor de documentales como “La Mirilla”, “Maestros de dos mundos” y “Mauro Wichí”, y también de dos ficciones, “Cipriano, yo hice el 17 de Octubre” y “Bepo”.

ABRIR MUNDOS

Gálvez explica que “con Martín nos veíamos frecuentemente, y cada vez que le hablaba de una foto, me contaba una anécdota imperdible de media hora”: ese combo de “imágenes de la periferia, que van en contra de la modernidad, que no están en los paquetes turísticos ni en los discursos de occidente”, y de las palabras, escritas y pronunciadas por Barrios, sobre esas imágenes, “me cambiaba la forma de ver el mundo. Me pareció que valía la pena una película que transmitiera ese mundo”.

Con estas ideas, la película tuvo su estreno nacional en el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, que sigue hasta el sábado, debutando en tiempos de intolerancia y racismo rampante. Allí interviene la película: “El mundo que abren sus fotos tiene varias dimensiones. Primero, me hace preguntarme qué está pasando que en un mundo donde la circulación de imágenes es tan grande no podemos acceder a este tipo de retratos. Hay mucho ruido, pero poca capacidad para detenernos a ver”, dice el cineasta. Y en ese sentido, “permite entender que hay infinidad de formas de ver y habitar el mundo. Eso abre un camino a la tolerancia. Pero es difícil salirse de la mirada eurocéntrica para ver el mundo y pensar cómo las cosas tienen que ser o dejar de ser. Así es que llegamos a límites preocupantes”.