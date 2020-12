Se llama Adolf Hitler, ganó las elecciones en Namibia y aclara: "No voy a dominar al mundo"

Namibia, un país del suroeste de África, es hoy noticia porque Adolf Hitler ganó las elecciones. Sí, como leyó, Adolf Hitler. Su figura despertó curiosidad en la gente tras imponerse en los comicios regionales de ese país. Aunque su nombre y su origen nada tienen que ver con el genocida alemán, el mundo puso los ojos en él. Como si fuera poco tuvo que salir a aclarar que "no voy a dominar al mundo".

El político no pasó por desapercibido y explicó por qué lo llamaron así: su padre fue quien quiso ponerle ese particular nombre y muy seguramente cuando ocurrió esto no sabía quién o qué había hecho el verdadero Adolf Hitler, el dictador por varios años en Alemania y quien estableció el régimen nazi en ese país.

La historia de Adolf Hitler Uunona, de 54 años, se caracteriza por su constante lucha contra el Apartheid, el duro periodo de racismo donde básicamente había una separación total entre blancos y negros.

En una entrevista con el diario alemán Bild, Hitler Uunona relató lo difícil que fue crecer con este nombre: “De niño era normal. Al crecer, me di cuenta de que tenía el nombre de un hombre que quería subyugar al mundo entero. Bueno, no tengo nada que ver con ninguna de las cosas que hizo. ¿Cambiar el nombre? Es demasiado tarde para hacer eso. En cualquier caso, mi esposa solo me llama Adolf, sin Hitler”, contó.