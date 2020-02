UVA automotor: unas 120 familias platenses se reunirán esta tarde ante el ahogo económico

Un nutrido grupos de familias platenses acuciadas por el aumento de las cuotas de los créditos UVA para la adqusiciones de automóviles, un sistema de préstamos de ajuste mensual según los niveles de inflación, se reunirán hoy a las 19 horas en Plaza Malvinas para plantar la difícil situación económica que atraviesan, definir pasos a seguir y exigir soluciones tendientes a aliviar los pagos mensuales.

Isabel Lasala, referente de los tomadores de crédito de La Plata, sostuvo que "nos reuniremos unas 119 familias que vamos a organizar próximas medidas ya que hasta la actualidad no hemos tenido ni solución ni intención de tratar nuestros tema".

"Cuando se redacte la Ley de Emergencia, uno de los temas emergentes a tratar en el artículo 60 es que el Banco Central tome las medidas necesarias para mitigar los efectos negativos tanto para los que compraron casas como vehículos", manifestó.

Lasala dijo que el congelamiento de las cuotas de los crédito UVA para viviendas, que alcanzó a unos pocos deudores, no alcanzó a los automotores. "Estábamos a la espera de medidas del Banco Central para solucionar nuestros problemas pero el Banco Central no sólo se burló no dando una solución para las familias que había comprado una casa, sino que omitió tratar nuestra situación", señaló.

Sobre las dificultades que vienen padeciendo las familias en sus economías hogareñas deslizó que "el Estado no toma manos en el asunto y los bancos se siguen beneficiando a través de familias que están perdiendo más del 50 por ciento de su salario para pagar un vehículo".

"Están pagando entre 25 mil pesos, poco más o poco menos. Han pagado la totalidad de las cuotas y asimismo deben lo mismo que al inicio y mucho más", afirmó.

Y completó: "Nos han modificado el nivel de vida, hemos tenido que endeudarnos, hemos tenido que modificar nuestra calidad de vida, estamos viviendo una situación de estrés, a muchas personas les han sacado sus autos que estaban prendados, no obstante tienen que seguir en esta situación de apremio para pagar las cuotas o los han vendido y tampoco les alcanza para cancelar el crédito".