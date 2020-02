Andrew Buckland le dedicó el Oscar a su familia en Argentina

"Gracias a mi familia en Argentina", dijo Andrew Frederick Buckland ayer por la noche cuando subió al escenario en el teatro Dolby a recibir su Oscar por "Mejor Montaje" gracias a su trabajo junto a Michael McCusker en "Contra lo imposible" (Ford v Ferrari).

La película fue dirigida por James Mangold y basa su historia en el culebrón entre Ford y Ferrari en la década de los 60.

Buckland es editor independiente, nacido en Zimbabwe, en Sudáfrica, y está casado con una pastelera argentina que se especializa en gastronomía sin gluten. Por eso, el discurso incluyó a nuestro país y causó sensación en redes sociales. "Gracias a mi hermosa esposa María, nuestro hijo Lucas..." dijo y agregó en español "te quiero mucho.

#Oscars Moment: Michael McCusker and Andrew Buckland accept the Oscar for Best Film Editing for their work on @FordvFerrari. pic.twitter.com/mCl2uxwT7R